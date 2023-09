Un’altra attività ha aperto nella cornice di Piazza del Popolo. Si tratta del nuovissimo Sara G. Atelier, un luogo in cui i sogni prendono forma. E’ lo spazio in cui la passione per i tessuti preziosi e le sapienti mani di Sara Galvani, la giovane titolare e stilista, si uniscono per creare accessori moda

personalizzati e su misura.

Velette, fiocchi e fiori sbocciano su spille, collane, cappellini, pochette e clip per calzature, per soddisfare il desiderio di sentirsi originali e uniche nelle occasioni più importanti. Sara G. Atelier è anche presente su Instagram alla pagina saragflowers.