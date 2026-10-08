Giornata di festa per “Tormatic Pedale Settempedano”

Festa grande in casa dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano sulla pista d’allenamento di via Varsavia dove tesserati, adulti e ragazzi del settore giovanile si sono incontrati per un momento di grande condivisione.

L’evento ha offerto l’occasione per celebrare e mostrare le attività svolte nel corso dell’intera stagione. Protagonisti dell’appuntamento sono stati i giovani atleti del settore giovanile che si sono esibiti in diverse prove davanti ai genitori e ai presenti, mettendo in luce l’impegno, la crescita e i progressi compiuti. Un’iniziativa che ha voluto rimarcare non soltanto i risultati agonistici conseguiti ma, soprattutto, la profonda valenza educativa e sociale dello sport ciclistico.

Al termine delle dimostrazioni, l’associazione guidata dal presidente Maurizio Bordi ha organizzato una sentita cerimonia di premiazione per celebrare i campioni che si sono distinti durante la stagione agonistica appena conclusa, rendendo merito al talento e alla dedizione dei giovani ciclisti settempedani. La giornata si è conclusa in un clima di allegria e convivialità con una gradita merenda offerta a tutti i partecipanti e ai presenti.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha portato il saluto ufficiale a nome dell’Amministrazione comunale, sottolineando il valore e il ruolo fondamentale del sodalizio per la comunità sportiva locale.

Fondato nel 1974, il Pedale Settempedano si conferma ancora una volta il primo e storico gruppo ciclistico di San Severino, una solida realtà che da decenni promuove con passione l’amore per le due ruote e continua a formare con dedizione le nuove generazioni di atleti.