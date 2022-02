“Il Municipio tornerà sede di rappresentanza”. Altri uffici in nuova palazzina nell’area manutenzioni

Il palazzo del Municipio, opera dell’architetto Clemente Orlandi iniziata nel 1764 e terminata vent’anni dopo, una volta conclusi i lavori di recupero e restauro appena consegnati a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, tornerà a ospitare tutti gli uffici di rappresentanza, oltre agli uffici dell’area Amministrativa e Finanziaria. Questa l’indicazione fornita dall’Amministrazione comunale settempedana in risposta a un’interrogazione presentata, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, dai gruppi consiliari di minoranza. A farsi portavoce in aula delle intenzioni della stessa Amministrazione è stato l’assessore comunale all’Urbanistica, Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente, architetto Sara Clorinda Bianchi.

“In data 19 gennaio è stato stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori a favore del consorzio stabile Rennova, per un importo complessivo di 1.312.836 euro compresi gli oneri di sicurezza, pari a 72.824 euro, e gli oneri tecnici di progettazione esecutiva, pari a 60.096 euro, oltre Iva e oneri previdenziali di legge. Lo stesso giorno – ha spiegato la Bianchi in Consiglio – è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori che dovranno essere terminati entro novembre. Gli stessi sono stati affidati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Nel caso in questione si trattava di un appalto integrato e, quindi, l’impresa aggiudicataria doveva redigere il progetto esecutivo che a sua volta doveva essere verificato da un soggetto terzo, in questo caso il Gruppo Marche. L’organo di revisione ha richiesto delle integrazioni che il gruppo di progettazione doveva recepire e, nonostante le numerose sollecitazioni da parte del Comune, si è arrivati alla conclusione dell’iter di verifica e validazione solo ad ottobre. Poi, in data 31 dicembre, è stato emesso da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche il decreto definitivo”.

L’assessore Sara Bianchi, quindi, ha aggiunto: “Riguardo alla richiesta di sapere se il secondo stralcio prevede la costruzione di un nuovo edificio in grado di ospitare gli uffici strategici in caso di calamità, confermo che tale secondo stralcio del finanziamento concesso contempla la costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare tutti gli altri uffici comunali aventi rilevanza strategica. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di costruire tale edificio nell’area che attualmente ospita gli edifici dell’area Manutenzioni. Il progetto per la realizzazione dell’edificio strategico è in fase di studio di fattibilità tecnico-economica e ovviamente, riguardando l’attuale area delle Manutenzione, non si limita alla sola progettazione dell’edificio strategico, ma a tutta la rimodulazione degli uffici delle manutenzioni. Pertanto, al momento, è prematuro parlare di tempistiche esatte circa l’inizio e la fine dei relativi lavori”.