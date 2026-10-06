Gli ex allievi “Don Orione” si ritrovano per custodire una storia e guardare al futuro

Una giornata nel segno della memoria, dell’amicizia e dei valori condivisi. Domenica 4 ottobre si è rinnovato il tradizionale appuntamento con il convegno-raduno degli ex allievi del Don Orione, un’occasione che ha riunito persone provenienti da diverse parti della regione, accomunate dall’esperienza vissuta negli anni all’interno dell’istituto e dal desiderio di mantenere vivo quel patrimonio umano e spirituale.

La giornata si è aperta al mattino nella basilica di San Lorenzo in Doliolo. Erano presenti, fra gli altri, il presidente Gilberto Sacchi e il presidente della Zona territoriale di San Benedetto, Amedeo Balboni, proveniente da Finale Emilia.

Al centro dei lavori il tema dell’anno, “Testimoni coraggiosi con don Gaspare Goggi”, che ha offerto l’occasione per riflettere sulla figura e sull’eredità spirituale legata alla grande famiglia orionina. Un momento di confronto che ha riportato inevitabilmente alla memoria gli anni trascorsi presso il “Don Orione” di San Severino e gli insegnamenti ricevuti.

Proprio nel corso dell’incontro, gli ex allievi hanno espresso all’unanimità un desiderio particolarmente significativo: quello di poter vedere realizzato un “segno” della presenza di San Luigi Orione all’interno della nuova struttura che sorgerà nell’area dove un tempo si trovava l’istituto, ormai demolito. Una richiesta che nasce dalla volontà di conservare un legame concreto con una realtà che ha rappresentato per tanti una parte importante della propria formazione e della propria vita.

La mattinata è proseguita con la celebrazione della messa nella stessa basilica di San Lorenzo, officiata da padre Luciano Genga. La celebrazione è stata condivisa con la comunità di Serralta, presente nella stessa giornata per la tradizionale offerta dei ceri al patrono San Severino.

Poi il pranzo al ristorante “Due Torri” dove, nel pomeriggio, c’è stato uno dei momenti più attesi e carichi di emozione: la consegna delle pergamene agli ex allievi provenienti da diverse località della regione. Un riconoscimento simbolico per gli anni di appartenenza alla grande famiglia degli ex allievi e, soprattutto, per aver custodito nel cuore gli insegnamenti, i valori e lo spirito ricevuti durante il periodo trascorso all’Istituto Don Orione.

A ricevere la pergamena sono stati Luigi Baiocco, Bruno Bergamini, Luciano Bruzzechesse, Franco Ciciliani, Giovanni Cognigni, Alberto Crucianelli, Renato Francia, Francesco Gasparrini, Luciano Gennaretti, Romano Kafel, Giuseppe Leoni, Giuseppe Luchetti, Ezio Luciani, Mauro Martini, Carlo Massacci, Leonardo Raffaelli, Guido Rossi, Luigi Rossi, Piero Rossini, Fabrizio Saltari, Silvio Seri, Guido Stacchiotti, Giuliano Tittarelli, Vittorio Tobaldi, Daniele Tombari e Ivano Vitali.

La giornata si è così conclusa con la consapevolezza che il tempo può cambiare i luoghi, ma non necessariamente riesce a cancellare i legami. Quello degli ex allievi del Don Orione resta infatti un patrimonio fatto di ricordi, amicizie e valori, tramandato di generazione in generazione e ancora oggi capace di riunire chi ha condiviso un importante tratto del proprio percorso di vita.