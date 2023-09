In occasione della “Settimana europea dello sport” San Severino ospita – sabato 23 settembre (dalle ore 16) – un open day per la riapertura della pista di pattinaggio di via Bramante dopo i lavori di manutenzione straordinaria della scorsa estate.

L’iniziativa è promossa dal Comune, dall’associazione sportiva dilettantistica Rotellistica Settempeda e dalla società Amatori Basket. Sarà possibile provare gratuitamente le discipline sportive del pattinaggio e della pallacanestro.

Il rinnovato impianto, infatti, oltre che di una nuova pavimentazione, è stato dotato di uno spazio dedicato al gioco del basket che consentirà di allenarsi all’aperto in una struttura che sarà aperta a tutti.

L’appuntamento di sabato rientrerà tra le iniziative della campagna “BeActive” promosse in collaborazione con Anci nell’ambito di un più vasto progetto finanziato dall’Unione europea, cofinanziato e gestito dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e Salute, che mira a promuovere il benessere fisico e la salute dei cittadini diffondendo i valori sportivi in ogni individuo a prescindere dalla fascia di età e dalla dimensione sociale inserendosi in un calendario i cui obiettivi sono focalizzati nella realizzazione di programmi legati alla partecipazione, all’inclusione e all’innovazione.

La pista di via Bramante durante la chiusura estiva era stata interessata da un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Comune per un importo complessivo di 30mila euro, che ha permesso appunto la posa in opera di una nuova pavimentazione in resina colorata dell’anello e del rettangolo centrale dell’impianto. I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata, la Vesmaco di Claudia Cacciani di Jesi. Insieme a questa l’impresa settempedana di Alban Dobrozi aveva eseguito anche lavori di preparazione del fondo, il tutto su progetto dell’ufficio Manutenzioni del Comune.