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L'offerta dei ceri da parte del Castello di Serralta
L'offerta dei ceri da parte del Castello di Serralta

Offerta dei ceri al santo patrono: a ottobre è stato il turno del Castello di Serralta

in Attualità 6 Ottobre 2026 416 Visite

Come ormai è consuetudine, ogni prima domenica del mese si rinnova l’offerta dei ceri a San Severino presso la Basilica di San Lorenzo, dove è custodita l’urna con le reliquie del santo. Per il mese di ottobre, domenica 4, è stato il turno del Castello di Serralta, che è intervenuto con la sua delegazione di adulti e ragazzi capitanata da Sergio Sparvoli.

La celebrazione delle ore 11, che ha preceduto l’omaggio al patrono, è stata presieduta da padre Luciano Genga.

Al termine della messa, nella cappellina del santo, le ragazze presenti hanno deposto – davanti all’urna – i ceri avvolti dal caratteristico colore arancione di Serralta.

Come noto, Serralta nella passata edizione del Palio dei castelli ha vinto la gara del tiro alla fune dei grandi e il Palio dei bambini.

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