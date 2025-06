Palio 2025: premio speciale a Chiara Corsi (Rione Settempeda), l’unica donna in gara nel tiro alla fune

Nel corso della serata conclusiva del Palio dei castelli 2025, un premio speciale è stato assegnato dalla giuria dell’Associazione Palio e consegnato dal sindaco Rosa Piermattei all’amazzone di rione Settempeda Chiara, unica tiratrice donna della disfida.

Quest’ anno, infatti, il Rione Settempeda si è presentato in piazza con una novità nella squadra di tiro alla fune. “Per la prima volta nella nostra storia rionale di partecipazione al Palio dei castelli – dice il presidente Daniele Prato – abbiamo formato una squadra mista. Chiara Corsi, anno 2002, si è messa in gioco dopo la nostra richiesta di aiutarci per cercare di compensare le differenze di peso e rientrare nei 551 chilogrammi, limite massimo previsto dal regolamento. Ma il suo aiuto è andato oltre le aspettative, ha saputo donare alla squadra competenza e professionalità, dimostrando da subito un buon feeling con la corda per quanto riguarda posizione e potenza. Inoltre la sua presenza ha creto un ambiente unico, sereno e allegro. Gli allenamenti, in questo clima, si sono trasformati in un incontro tra amici e la motivazione è cresciuta in tutti i componenti della squadra. Chiara è stata un raggio di sole che ha illuminato il gruppo. La ringraziamo per questo e per essersi tuffata in un’esperienza nuova sfatando il mito che il Palio debba essere rivolto solo ad atleti di genere maschile. Grazie di cuore, dunque, alla nostra “guerriera”! “.