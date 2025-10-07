Unimc, laurea triennale in Economia per il giovane Andrea Rustichelli

Il giovane settempedano Andrea Rustichelli ha conseguito brillantemente la laurea triennale in “Economia: banche, aziende e mercati” all’Università degli studi di Macerata.
Presso il Dipartimento di Economia e diritto ha discusso una tesi molto interessante, dal titolo “Il cambiamento organizzativo: il caso della specialità motocross FMI nazionale”. Relatore il professor Alberto Zanutto.
Ad Andrea, che proseguirà ora il suo percorso di studi con gli altri due anni di specializzazione, giungano le congratulazioni di parenti e amici, che hanno pensato al “Settempedano” per augurare al neodottore le migliori fortune accademiche!