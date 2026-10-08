Vandalismo: tagli alle gomme del pulmino, indagini in corso

Un gesto inqualificabile, sul quale è stata subito aperta un’indagine, è stato compiuto da ignoti nei confronti di uno scuolabus comunale. L’accaduto risale al mese di settembre, ad inizio anno scolastico, e non è stato reso pubblico per permettere di svolgere le necessarie indagini.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti chi ha agito, armato di un coltello o di un taglierino, ha praticato alcuni tagli, molto simili ad incisioni superficiali, sulla spalla degli pneumatici del mezzo. Fortunatamente, i tagli si sono rivelati poco profondi ma potenzialmente molto pericolosi anche per la sicurezza della circolazione e dei trasportati.

Il piano dei vandali è stato prontamente sventato grazie all’altissima attenzione, alla professionalità e al controllo quotidiano effettuato dal personale degli scuolabus, che si è accorto tempestivamente dei segni anomali prima della partenza dei servizi. Grazie a questa pronta verifica non c’è stato mai alcun pericolo reale per i bambini trasportati né per la sicurezza stradale.

La gravità dell’accaduto ha spinto però l’Amministrazione comunale a muoversi immediatamente. Sul caso sono state subito avviate le indagini della Polizia locale, che ha già provveduto a informare l’Autorità giudiziaria, per risalire all’identità del responsabile o dei responsabili di questo deprecabile gesto.