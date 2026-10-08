Tommaso Zitelli è campione italiano Cadetti nel lancio del disco

La grande atletica leggera italiana tinge le sue medaglie dei colori della Città di San Severino. Il giovane settempedano Tommaso Zitelli, tesserato per il Cus Camerino, si è laureato campione italiano Cadetti nel lancio del disco in occasione della rassegna nazionale Under 16 andata in scena ad Agropoli.

Un capolavoro tecnico e agonistico quello firmato dal promettente discobolo, che sulla pedana campana ha sbaragliato la concorrenza con una misura eccezionale, scagliando l’attrezzo a 47,44 metri e dominando la gara dall’inizio alla fine. Per Tommaso si tratta del coronamento di un percorso di altissimo livello che fa seguito allo splendido bronzo conquistato nella scorsa stagione e al recente titolo di campione regionale Fidal Marche, confermando una superiorità tecnica e una costanza di rendimento straordinarie.

Il successo di Agropoli ha un sapore speciale e radici profonde nella grande tradizione sportiva familiare. Tommaso è infatti un figlio d’arte: il papà Marco Zitelli, ex fortissimo lanciatore dell’Aeronautica Militare, rappresenta una vera e propria e storica eccellenza della specialità ed è oggi il suo prezioso allenatore. La passione per l’atletica e la dedizione quotidiana sono inoltre alimentate dal sostegno della mamma Michela Cesaretti, completando un nucleo familiare che vive lo sport con straordinaria competenza e passione.

La grande impresa del giovane atleta non è passata inosservata alle istituzioni locali. Il sindaco Rosa Piermattei ha voluto subito esprimere le più vive e affettuose congratulazioni a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città intera, preannunciando che Tommaso sarà presto ricevuto ufficialmente in Municipio per un tributo e un riconoscimento istituzionale che celebrano il suo talento e l’orgoglio settempedano in Italia.