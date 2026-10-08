La Settempeda veste Cozy: stile e identità per la nuova divisa

La Settempeda ha un nuovo look. Stiamo parlando della nuova e bellissima divisa da rappresentanza che la squadra sta utilizzando in questa stagione: jeans scuri, t-shirt bianca e cardigan beige. Indumenti pensati e scelti con gusto e cura da Giacomo Vignati, titolare del negozio di abbigliamento uomo “Cozy Store” sito in Via Dante Alighieri 2 a San Severino, uno dei nuovi partners della società biancorossa.

E’ lo stesso Giacomo Vignati a raccontare come è nata la collaborazione con la Settempeda. “Quando sono stato contattato dal presidente Luca Crescenzi e dal direttore generale Niccolò Paciaroni, mi sono sentito gratificato per la fiducia che la dirigenza ha riposto nei miei confronti e per la possibilità che mi stava dando. Mi sono sentito subito lusingato e carico e così la decisione di accettare è arrivata di conseguenza. Ci siamo messi subito al lavoro per realizzare nel minor tempo possibile questo progetto, curando ogni dettaglio. Tra le molte idee emerse, ne ho poi messe in pratica alcune, selezionando ogni elemento della divisa usando gli stessi criteri che utilizzo nel mio lavoro per la scelta dei vari capi: comodità, essenzialità, qualità e capacità di durata nel tempo. In seguito – continua Giacomo – ho curato la personalizzazione dell’abbigliamento attraverso il linguaggio di Cozy, ovvero linee pulite, identità chiara e dettagli mirati”.

Cosa significa per te questo connubio con una realtà sportiva conosciuta e importante di San Severino?

“Vuol dire molto. Contribuire all’immagine con cui la squadra della città si presenta e rappresentarla con l’abbigliamento, ha avuto per me un valore particolare. il progetto è stato molto stimolante e mi ha permesso di offrire la mia esperienza e visione in un settore del tutto nuovo; inoltre è stato importante e significativo che la Settempeda abbia scelto una realtà piccola come la mia quando di solito ci si rivolge a realtà molto più grandi e magari non del territorio. Questo è significativo e mi lusinga anche personalmente oltre che come attività”.

“Voglio inviare – conclude Vignati – i più sentiti ringraziamenti al presidente e a tutta la Settempeda per la stima e per la fiducia che hanno deciso di riporre in me per questa iniziativa”.

Roberto Pellegrino