Nozze di platino per i coniugi Nazzarena Poeta e Mario Bonci

Un traguardo riservato a poche coppie. È quello conseguito domenica scorsa dai coniugi Mario Bonci e Nazzarena Poeta, che hanno festeggiato i 65 anni trascorsi insieme. Le cosiddette nozze di platino, dal nome del prezioso metallo noto per la sua resistenza e il suo splendore, sottolineano un amore che ha resistito per più di sei decenni, una vita insieme basata sull’affetto, la comprensione ed il rispetto reciproci.

Ritratti con in mano una foto del primo ottobre 1961, quando si unirono in matrimonio nella chiesa in località Vigne di Fabriano (con successiva festa a Domo di Serra San Quirico), Mario e Nazzarena hanno mostrato lo stesso sorriso che il tempo non ha saputo spegnere. Raggianti i figli Floriano con Francesca, Andrea con Natalia e Daniela con Andrea.

L’abbraccio ai rinnovati “sposini” si è esteso ai nipoti Elena, Filippo, Leonardo, Lucrezia e Tommaso, ai fidanzati di Elena, Luca e di Lucrezia, Kevin ed ai consuoceri Gina ed Antonio. Dopo la messa celebrata da don Donato nella chiesa di Taccoli, è seguito il pranzo al ristorante Cavallini.

Dalla redazione le sincere felicitazioni con l’augurio di tagliare il prossimo traguardo, le nozze di titanio per il 70° anno insieme!

L. M.