Selezione al Cosmari per responsabile dell’Area operativa manutenzione mezzi

Nuova opportunità di lavoro al Cosmari. E’ stata avviata infatti la selezione pubblica per formare una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un responsabile dell’Area operativa manutenzione mezzi.

La posizione prevede un inquadramento al livello A2 del Ccnl Igiene Ambientale Utilitalia e un ruolo di responsabilità all’interno dell’Area Gestione Tecnica Impianti e Mezzi.

Di cosa si occuperà il responsabile

La persona selezionata sarà chiamata a gestire e coordinare la manutenzione dei mezzi utilizzati nei servizi territoriali e dell’officina meccanica interna. Tra le responsabilità rientrano anche la manutenzione dei mezzi aziendali, sia di proprietà sia a noleggio, il coordinamento delle officine esterne e la gestione dei rapporti con i fornitori.

I requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere un diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico nei settori meccanico, meccatronico, elettrico, elettronico, elettrotecnico o industriale. In alternativa è richiesta una laurea, anche triennale, in ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, elettrotecnica o industriale, o un titolo equipollente.

È inoltre indispensabile aver maturato almeno due anni di esperienza professionale, anche non continuativa, nella manutenzione o nel coordinamento della manutenzione di veicoli industriali e mezzi destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.

Completano il profilo le competenze in meccanica, elettrica, elettronica, elettrotecnica e oleodinamica, oltre alla conoscenza degli strumenti informatici e gestionali. Tra i requisiti generali è prevista anche la patente di guida categoria B.

Come candidarsi

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 23.59 del 15 ottobre 2026, compilando l’apposito form disponibile sul sito di Cosmari Ambiente.

Alla candidatura dovranno essere allegati il curriculum vitae, un documento d’identità valido, la patente di guida, il titolo di studio e, se necessario, il permesso di soggiorno. È inoltre possibile allegare titoli e attestati utili per l’attribuzione del punteggio.

L’elenco degli ammessi e le date delle prove saranno pubblicati esclusivamente sul sito aziendale. La graduatoria rimarrà valida per due anni dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata, in presenza di esigenze aziendali, anche per profili con competenze analoghe o similari.