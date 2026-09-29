“Quando il viaggio diventa esperienza: dall’accoglienza in Italia alla scoperta della Cina”

«Italia? What else!». È sempre più spesso la risposta di una clientela internazionale che sceglie il Bel Paese per le proprie vacanze, affidandosi alla proposta di ville, dimore storiche ed esperienze su misura del gruppo Teloni.eu, realtà con base operativa a San Severino attiva anche nel wedding, nei viaggi e negli eventi corporate.

In dieci anni l’azienda ha costruito una rete internazionale consolidata, registrando negli ultimi dodici mesi una crescita del 77% sui viaggi nel mondo e del 15% sull’incoming. «Ci piace accogliere e coccolare gli stranieri, che a volte conoscono le nostre eccellenze meglio di noi», sottolinea il general manager Alessandro Teloni.

Accanto al turismo leisure, il gruppo ha sviluppato il settore wedding, con circa trenta matrimoni organizzati ogni anno, e più recentemente quello dedicato al business e agli eventi corporate. A fare la differenza è una rete di experience manager presente sul territorio nazionale e internazionale, chiamata a costruire proposte personalizzate sulle esigenze di ogni cliente. Il team è in crescita e punta a raggiungere 40 professionisti entro la fine dell’anno.

Tra gli ospiti internazionali che hanno scelto Teloni.eu c’è anche Patrick Younge, chief creative officer di BBC Production, che lo scorso agosto ha trascorso due settimane a Villa Teloni, nella campagna di Cesolo, insieme alla moglie Amy Girdwood, dirigente di Warner Bros. Discovery, e a un numeroso gruppo di familiari e amici (nella foto sotto).

Per Younge, alla sua terza esperienza in Italia, la scoperta delle Marche è stata una sorpresa. La scelta di Villa Teloni è stata determinata dalla bellezza e dalle dimensioni della struttura, dalla possibilità di ospitare un gruppo numeroso e dalla posizione strategica rispetto agli aeroporti. Ma a conquistarlo sono state soprattutto l’accoglienza, la tranquillità del territorio e la genuinità delle persone. Tra i ricordi della vacanza anche la scoperta dei vincisgrassi, piatto marchigiano che il manager britannico desiderava assaggiare dopo averlo conosciuto attraverso la serie “Searching for Italy” di Stanley Tucci.

Il turismo esperienziale e il cosiddetto “living like a local” rappresentano del resto una componente sempre più importante dell’offerta di alta gamma: non solo luoghi da visitare, ma la possibilità di vivere il territorio, scoprirne le eccellenze enogastronomiche, la natura e le tradizioni.

La filosofia dell’azienda non si ferma però all’esperienza riservata ai clienti e coinvolge direttamente anche le persone che lavorano nel gruppo. Un esempio è il recente viaggio premio assegnato a quattro experience manager particolarmente meritevoli: Gaia Bontempi, Pierluigi Lazzarini, Federico Orpello ed Elisabetta Vetturini. Il riconoscimento, consegnato dal Ceo Sandro Teloni e dal general manager Alessandro Teloni durante l’ultima plenaria trimestrale, porta i quattro collaboratori a Chengdu, nel sud-ovest della Cina.

La metropoli del Sichuan offre al team l’occasione di scoprire una realtà dove tradizione e innovazione convivono, dalla cucina locale ai quartieri storici, fino al celebre Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, centro dedicato alla tutela e alla riproduzione dei panda giganti.

Un viaggio che sintetizza anche la filosofia del gruppo: investire nelle esperienze non soltanto per i propri clienti, ma anche per i collaboratori. «Realizzate i vostri desideri, al resto ci pensiamo noi» è il motto scelto da Teloni.eu per raccontare la propria missione. Un approccio che punta sulla personalizzazione dell’offerta, sulla qualità dell’accoglienza e, allo stesso tempo, sulla valorizzazione delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda.