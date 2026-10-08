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La squadra femminile di Prima Divisione
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Prima Divisione, la nuova sfida della squadra femminile di coach Boldrini

in Sport 8 Ottobre 2026 742 Visite

Sono iniziati ufficialmente gli allenamenti della prima squadra femminile tra volti nuovi, graditi ritorni e un obiettivo chiaro: puntare ai piani alti del campionato di 1^ Divisione. C’è entusiasmo, ci sono energia e tanta voglia di scendere in campo, per un gruppo affiatato nato dall’unione tra l’esperienza delle più grandi e la voglia di mettersi in gioco delle più giovani. Un gruppo pronto a dare battaglia su ogni pallone.
A guidare la squadra dalla panchina è il neo coach Diego Boldrini, promosso in prima squadra dopo anni di presenza in società, prima come giocatore, poi da allenatore del settore giovanile. “Abbiamo allestito un’ottima squadra, puntando a migliorare le posizioni maturate negli ultimi due campionati. Per me è un orgoglio poter ‘guidare’ queste ragazze”, ha dichiarato Boldrini: “Questo è un gruppo determinato, con un forte spirito di sacrificio. L’obiettivo rimane quello di divertirsi, far divertire e continuare a far crescere il movimento. Per quanto riguarda il risultato finale è presto per dirlo, speriamo solo di toglierci grandi soddisfazioni”. Accanto a coach Boldrini c’è il direttore tecnico della società Vittorio Baldoni.
La squadra si presenta ai nastri di partenza con una struttura solida e ben bilanciata in tutti i reparti. Le palleggiatrici sono la confermata Alessandra Massacci e uno dei nuovi acquisti, Sofia Orazi. In attacco l’organico può contare sull’opposto e capitano Agnese Verdinelli, assieme a Beatrice Bianchi e Benedetta Cardelli, affiancate dalle schiacciatrici Sofia Arcifava, Asia Marcelli, Elena Travaglini e dal romantico ritorno di Alessia Potenza. Le centrali: a muro restano le confermate Agnese Bisonni e Giorgia Eusebi e si aggiungono Letizia Paniccià (anche per lei un gradito ritorno) e Giada Pipari. Infine, nel ruolo di libero dirigono la seconda linea Elisabet Rrika e Giulia Cantolacqua.
La società, guidata dal presidente Giovanni Soverchia, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto finora e rimarca l’importanza del supporto del pubblico locale: “La squadra è pronta, ma per fare la differenza avremo bisogno del calore del nostro palazzetto. Appena avremo il calendario ufficiale vi daremo le date delle partite, intanto invitiamo fin d’ora tutti i tifosi e gli appassionati a venire a sostenere le nostre ragazze nel loro campionato di 1^ Divisione”.

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