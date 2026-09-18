Street food di successo: da Piazza del Popolo volano in Cina con eccellenze marchigiane

È stata una “tre giorni” di successo quella vissuta in occasione della nuova edizione dello Street Food. La piazza – cuore pulsante della città – ha fatto da suggestiva cornice all’iniziativa richiamando numerose persone, anche da fuori San Severino. L’evento ha portato al centro del paese profumi, sapori e specialità della cucina di strada, accompagnati da un’atmosfera vivace (grazie agli spettacoli proposti da Fabbricaeventi) che ha coinvolto pubblico e operatori. Un appuntamento, insomma, pensato non soltanto per gli appassionati di gastronomia. E a decretarne la buova riuscita è stata non solo l’affluenza di gente, ma anche la qualità dello street food proposto.

Tant’è vero che alcuni dei protagonisti della manifestazione settempedana – legati al mondo della valorizzazione delle eccellenze italiane – sono volati direttamente in Cina. Fino a domenica 20 settembre, infatti, Happy Italy Food è presente all’11^ Esposizione internazionale del food e del catering di Changsha, nella provincia dello Hunan, dove ha portato per la prima volta una “collettiva” italiana ad affacciarsi a questa importante vetrina internazionale.

Nello stand ci sono diverse eccellenze del Made in Italy di Marche e Umbria, tra pasta, prodotti biologici e vino, nonché progetti di promozione territoriale. Si tratta quindi di un passo importante verso l’internazionalizzazione delle imprese del territorio e l’apertura di nuovi canali commerciali sul mercato asiatico.

Peraltro la missione cinese non è un episodio isolato: Happy Italy Food ha già programmato la realizzazione di uno showroom permanente all’interno del parco HBTown di Changsha, con l’obiettivo di offrire alle aziende partner una vetrina stabile davanti al grande pubblico cinese.

Lo Street Food di San Severino può rappresentare così, anche in futuro, una tappa di rilievo nell’ambito di un percorso più ampio che, partendo dalla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e produttive locali, guarda sempre più lontano, fino ai mercati internazionali.