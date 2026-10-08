“Il grazie dell’intera comunità all’opera quotidiana dei Vigili del fuoco”

Il sindaco Rosa Piermattei ha accolto a Palazzo comunale, con una cerimonia ospitata nella sala consiliare, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Macerata, il primo dirigente ingegner Leonardo Rampino, e il Direttore coordinatore speciale, ingegner Carlo Iammarino, insieme a una squadra distintasi di recente in una particolare operazione di soccorso a persone. L’incontro è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per tributare un riconoscimento solenne a tutto il Corpo.

Nell’intervento a lieto fine era stata coinvolta direttamente una giovane settempedana, Nicoletta Raggi, prima donna vigile del fuoco della storia della Città di San Severino, la quale era intervenuta al fianco del capo squadra esperto Michele Sciapichetti e ai colleghi coordinatori Roberto Savoretti e Federico Girolimini.

Nel corso della cerimonia in municipio, alla presenza del comandante della Polizia locale, vice commissario Adriano Bizzarri, il sindaco Piermattei ha voluto così esprimere tutta la gratitudine della comunità settempedana ai Vigili del fuoco: “Si è colta l’occasione di questa ennesima operazione conclusasi positivamente per tutti per presentare un ringraziamento sentito all’intero Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da cui la nostra comunità ha ricevuto sempre tantissimo – ha sottolineato il primo cittadino –. Sapere che voi ci siete sempre mette sicurezza e dà tranquillità, anche nelle situazioni più difficili”.

Il sindaco ha quindi consegnato una speciale pergamena di encomio a tutti i componenti la squadra, ricordando la straordinaria professionalità, il coraggio e la sensibilità umana che vengono quotidianamente dimostrati nel servizio a tutela della collettività e confermando il Corpo dei Vigili del fuoco quale presidio costante di sicurezza e luminoso esempio di dedizione al bene comune.

Il primo cittadino ha voluto fare dono all’ingegner Rampino e all’ingegner Iammarino di una guida della città quale simbolo di accoglienza dell’intera comunità.