Covid alla Casa di riposo: la presidente Teresa Traversa fa il punto della situazione

I numeri sono impietosi, ben 50 degli ospiti su 78 presenti hanno contratto il contagio da Coronavirus, ma la situazione è sotto controllo perché la maggior parte è asintomatica e, quando sono presenti, i sintomi si limitano a qualche linea di febbre. Alla casa di riposo Lazzarelli di San Severino da circa venti giorni è di nuovo presente un focolaio del Covid 19. Il primo contagio fu di tutt’altra entità, poiché divampò nel novembre 2020 e le “armi” a disposizione dei sanitari erano poco incisive nei confronti del Coronavirus che causò anche vittime. «Questa volta – afferma la presidente dell’Asp Lazzarelli, Teresa Traversa -, a destare maggiore preoccupazione è il… protocollo a cui ci si deve attenere, obsoleto rispetto all’evolversi della situazione. Tutti i nostri positivi hanno fatto la terza dose e godono di ottima salute, anche chi è contagiato per la seconda volta, pochi presentano qualche sintomo, che tuttavia non crea apprensione. Il nuovo focolaio nella struttura dove lavorano circa cinquanta operatori ha avuto inizio una ventina di giorni fa. Abbiamo subito isolato i positivi, mentre gli operatori sono tenuti a portare tute, calzari e maschere che li rendono quasi irriconoscibili a chi da loro viene quotidianamente accudito. Il morale degli ospiti, inutile girarci intorno, è basso perché ognuno trascorre le giornate nella propria cameretta e non può ricevere visite dai famigliari. Ci siamo attrezzati, li mettiamo in contatto con le rispettive famiglie attraverso le videochiamate, ma non è la stessa cosa. Manca un incoraggiamento sussurrato all’orecchio, una carezza dei propri figli o nipoti. Inoltre, per chi ha l’udito o la vista deboli e non riesce a seguire la tv, restare in camera tutto il giorno senza poter scambiare una parola con gli altri ospiti diventa insopportabile. Vorrei tanto – è la speranza della Traversa – che il protocollo subisse un aggiornamento. Ne va della salute dei nonnini che sentiamo come una famiglia». Per l’intanto si tenta di limitare i disagi. «Il responsabile della struttura, Mauro Marcantonelli, gira con la lista della… spesa per acquistare cibi o bevande che altrimenti gli ospiti non potrebbero avere. È un servizio che non tutte la Asp garantiscono. Speriamo – conclude la presidente – che la prossima settimana tutti si negativizzino per tornare alla normalità. Faremo un altro giro di tamponi a breve, incrociando le dita».

Luca Muscolini