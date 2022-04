Settempeda, incontri formativi: si parte dal rapporto arbitro-giovane calciatore

Il settore giovanile della Settempeda sarà coinvolto in questo mese in attività extra agonistiche costituite da due importanti incontri che sono stati posti in calendario nelle prossime settimane e che sono stati organizzati nell’ambito del percorso che la società biancorossa ha intrapreso per l’ottenimento della scuola calcio, riconoscimento che dovrebbe arrivare in via ufficiale fra qualche tempo e che verrà conferito dalla Figc regionale.

Si partirà venerdì 8 aprile (ore 18.30) con l’incontro formativo su “Il regolamento e il rapporto arbitro e giovane calciatore” con relatore Leonardo Salvatori (arbitro ufficiale A.I.A.) che parlerà dei vari aspetti regolamentari e potrà rispondere alle domande degli allenatori e dei ragazzi presenti.

Il secondo incontro, invece, è previsto per venerdì 29 aprile (ore 21). Il tema trattato sarà “Il problema dell’abbandono precoce dello sport”. Relatrice la dottoressa Sonia Del Savio.

Entrambe le serate si svolgeranno presso la “Sala Italia” in via Matteotti a San Severino.

Roberto Pellegrino