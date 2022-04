Calcio a 5 femminile: iniziato il ritorno, in crescita le ragazze del Serralta

Ha preso il via il girone di ritorno del Campionato provinciale di calcio a 5 femminile del Csi, categoria Open, nel quale è in lizza la squadra del Serralta.

E’ andata male, però, alle ragazze gialloblù che si sono arrese al Servigliano (2-4 con gol settempedani di Francesca Papa e autorete del portiere ospite) al termine di una partita caratterizzata dalla poca fortuna sotto porta (ben 4 i legni colpiti), ma dal tanto impegno profuso da tutto il gruppo che non ha portato punti, ma ha evidenziato il buon momento di forma e un buon gioco. Aspetti che fanno ben sperare per i prossimi tre impegni, tutti in casa, anche perché ci sarà una rosa finalmente al completo, visto il recupero di diverse giocatrici, cosa che non è successa in precedenza con la squadra che aveva dovuto scendere in campo sempre con poche atlete.

Da evidenziare che l’andata si era chiusa al meglio ovvero con una bella vittoria (6-4) in trasferta sul campo di Montottone contro la Grottese, secondo successo in quattro incontri. Grande protagonista Barbara Cicconofri con una tripletta, poi in rete erano andate anche Alice Firinaio, Alessia Abosinetti (classe 2005) e Samuela Massi. Le gare casalinghe del Serralta femminile vengono disputate al palazzetto “Ciarapica” il sabato alle ore 15 e le prossime in calendario ci saranno il 9 aprile contro il Boca Civitanova, il 23 aprile contro il Montefano e il 14 maggio contro la Grottese.

Roberto Pellegrino