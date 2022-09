I Teatri di Sanseverino propongono rassegne collaterali di grande interesse presso il Teatro Italia e altri luoghi della città. Per gli “Incontri con l’autore” arrivano a San Severino scrittori talentuosi e premiatissimi: sabato 8 ottobre alle ore 21 Giulia Ciarapica (scrittrice per la casa editrice Rizzoli, giornalista, organizzatrice e conduttrice di festival letterari nazionali), domenica 13 novembre Fabio Bacà (scrittore per la casa editrice Adelphi, finalista al Premio Strega 2022 e finalista altresì al Premio Campiello 2022), insieme allo scrittore del territorio Federico Piancatelli che racconta una storia di viaggio e di vita (a Palazzo dei Governatori sabato 26 novembre alle ore 17).

In apertura un appuntamento importante: il 5 ottobre le scuole cittadine incontrano Isabella Cassibile e Matteo Petracci, protagonisti della puntata di “Passato e presente” su Raitre sul Battaglione Mario e la Resistenza a San Severino Marche, incontro inserito in un ciclo per celebrare il conferimento alla Città di San Severino Marche da parte della Presidenza della Repubblica della medaglia d’oro al valore civile per i fatti della Resistenza.

Per Altre culture i primi viaggi virtuali di questa stagione teatrale saranno in Islanda (domenica 6 novembre alle ore 17) e in California (domenica 11 dicembre alle ore 17).

La seconda parte delle due rassegne, da gennaio ad aprile, sarà resa nota successivamente.

Numerosi e di vario genere gli appuntamenti fuori abbonamento al Teatro Feronia.

Si inizia riflettendo su uno dei mali del contemporaneo, la violenza di genere, venerdì 30 settembre alle 16 con Ferite a morte, tratto dai monologhi di Serena Dandini e organizzato dalla Cisl pensionati Marche.

Due gli spettacoli riservati al mattino alle scuole ma con recite serali anche per il pubblico: l’11 e il 12 novembre L’angolo di Gianni Rodari con testi di Gianni Rodari e musiche, fra gli altri, di Debussy e Schumann, per l’Istituto Comprensivo; il 12 e il 13 marzo Ciao amore ciao _ un’inchiesta su Luigi Tenco per le Scuole Superiori.

Per la stagione concertistica i primi appuntamenti in calendario sono i tradizionali concerti di Natale, Epifania e Gospel.

Da segnalare gli appuntamenti di circo contemporaneo, uno al mese: San Severino è la sede del Teatro Stabile di Innovazione Circense.