La “Giornata dello sport” domenica 6 settembre allo stadio comunale “Soverchia”

Lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” si prepara a trasformarsi in un grande villaggio a cielo aperto all’insegna del movimento, del gioco e dell’inclusione. Domenica 6 settembre, dalle ore 15 alle 19, andrà infatti in scena la “Giornata dello sport settempedano”, un vero e proprio open day all’aperto promosso dal Comune e organizzato in collaborazione con le associazioni sportive cittadine.

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

L’evento punta a valorizzare la ricchezza del tessuto associativo locale e a offrire ai giovanissimi l’opportunità di cimentarsi gratuitamente in una vasta gamma di discipline sportive. I partecipanti, infatti, potranno provare sul campo diverse attività: dal calcio al volley, dal basket al tennis e fino alla danza. L’invito è ad essere accompagnati da un adulto.

Gli istruttori e i tecnici delle realtà locali saranno a disposizione per far sperimentare ai più piccoli le differenti discipline in un clima festoso, promozionale e non competitivo. Per le famiglie si tratterà di un’occasione ideale per orientare i propri figli nella scelta delle attività motorie da intraprendere in vista dell’imminente ripresa delle scuole e della stagione sportiva autunnale.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’alto valore formativo ed educativo dell’iniziativa. La pratica sportiva rappresenta, infatti, un fondamentale strumento di aggregazione, crescita e prevenzione del disagio giovanile, capace di trasmettere fin dall’infanzia sani stili di vita, rispetto delle regole, disciplina e spirito di squadra.

L’ingresso allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza durante l’intero arco del pomeriggio.