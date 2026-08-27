Basket: al lavoro la Climacalor di coach Funari con 6 volti nuovi e 8 riconferme

Mentre i biancorossi stanno già sudando le proverbiali sette camicie, agli ordini del riconfermato coach Giacomo Funari e del vice Danilo Di Battista, per farsi trovare tirati e lucidi all’esordio nel torneo di Divisione regionale 1 che si avvierà il prossimo 2 ottobre e che prevede per i settempedani l’insidioso impegno sul parquet dell’attrezzata neopromossa Futura Osimo, il roster allestito dalla dirigenza del neo presidente Enrico Bonci e dal diesse Gabriel Cingolani presenta diverse novità.

Faranno infatti parte della Climacalor 2026-27 ben sei volti nuovi, anche se per due dei rinforzi si tratta di un ritorno fra le mura amiche.

In dettaglio, vestiranno il biancorosso la guardia-ala proveniente da Fabriano Riccardo Moscatelli, che arriva dalla città della carta con l’ala Andrea Barocci. Sul fronte cecchini darà man forte Vittorio Spernanzoni, guardia proveniente da Morrovalle, ex Montegranaro, mentre in regia si potrà contare sul tolentinate Jacopo Migliorelli, la scorsa stagione a Morrovalle. Fanno gradito ritorno alla base l’Mvp del recente Jake Jam, Filippo Buttafuoco, ala rientrata da Camerino e super Mario Fucili, anche lui esterno, che ha concluso la sua frequenza universitaria a Torino e che potrà impegnarsi sul lavoro della tesi tranquillamente a casa, protagonista di tante gare gagliarde nel recente passato in casacca biancorossa.

Sono stati riconfermati il play Riccardo Migliorelli, lo storico capitano Giorgio Severini, play-guardia, la giovane guardia Aron Laaouli, l’altra pedina in erba Flavius Atodiresei, guardia-ala, le ali pure Alessio Magrini, Francesco Corvatta e Mattia Romitelli e, nel settore lunghi, Alessandro Potenza.

La società settempedana ringrazia di cuore gli atleti con cui le strade si sono separate, augurando loro le migliori fortune sportive. Riguardo ai primi appuntamenti della nuova stagione, la Climacalor Basket vivrà i classici memorial Greta Ortenzi, con la sfida tra Thunder Matelica e San Giovanni Valdarno, sabato 12 settembre, e Toti Barone sabato 26 settembre. Come detto, il campionato partirà venerdì 2 ottobre, in trasferta per i settempedani, sul parquet della futura Osimo.

Luca Muscolini