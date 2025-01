Calcetto, il 2025 si apre con una sconfitta casalinga contro l’Aurora Treia (2-4)

Il 2025 parte male per il Serralta che deve cedere il passo di fronte all’Aurora Treia che bissa il successo dell’andata espugnando il Palas Ciarapica per 2-4. Il girone di ritorno inizia dunque in negativo per i settempedani che riassaporano l’amaro gusto della sconfitta (ultimo ko a fine ottobre) interrompendo una lunga serie di risultati utili che li avevano lanciati nella parte alta della classifica. Nulla di compromesso da questo punto di vista ovviamente, ma resta una sconfitta dura di digerire e che lascia un po’ di recriminazioni per l’esito finale. Dopo un match combattuto, equilibrato e rimasto in bilico fin quasi al termine, il Serralta vede scappare i rivali anche a causa di un episodio negativo e che ha suscitato polemiche e proteste, a ragione, dei padroni di casa. Sul risultato di 1-2 è stato negato un evidente e chiaro rigore ai locali e sulla ripartenza l’Aurora ha segnato indirizzando così dalla propria parte l’incontro. Qui è svoltata la partita e si è decisa. A parte l’episodio, che è sembrato determinante e che poteva cambiare l’esito del confronto, resta il fatto che si può dire che la squadra di Treia abbia meritato i tre punti grazie ad una buona condotta di gara, come atteggiamento e come tattica, dimostrandosi più determinata e reattiva davanti ad un Serralta meno brillante del solito e impreciso nel costruire le azioni. Adesso bisogna cancellare questo incidente di percorso puntando al riscatto nel prossimo turno nella trasferta sul campo del San Biagio, anche se non sarà semplice trattandosi di un altro scontro diretto in ottica play off.

La cronaca

Riparte il campionato dopo la sosta e il primo impegno del nuovo anno è subito tosto visto che per il Serralta c’è il derby contro l’Aurora Treia, terza in classifica. Match che mette in palio punti preziosi per la corsa play off. Locali con diverse assenze e con alcuni elementi non al meglio. Per le squadre incognita condizione atletica dopo molti giorni di stop. L’avvio del Serralta promette bene ed è il migliore possibile: Suarez in doppio passo e tocco sulla sinistra per Nardi che conclude, pallone che supera il portiere per andare poi a toccare il palo, arriva Bonci che mette dentro. Replica subito Carancini che impegna alla parata in tuffo Vignati. La sfida è equilibrata, ritmi alti, contenuti agonistici notevoli. Al 21’ è parità: Scambio in velocità dei treiesi con tiro di punta di Nocelli che mette dentro. Poco prima dell’esecuzione del numero 8 arriva il fischio arbitrale (per assegnare un rigore..?) ma alla fine il direttore di gara convalida decretando l’1-1. Al 29’ bello schema su punizione dei locali che porta al tiro Nardi che colpisce la palla non bene mettendo sull’esterno della rete. Ultimo episodio del primo tempo è di marca ospite: Montefusco ci prova due volte mettendo di poco sul fondo da ottima posizione e poi con un ottimo sinistro sventato alla grande da Vignati che è stato fra i migliori in campo. In avvio di ripresa l’Aurora fa male al Serralta: scambio rapido, di prima fra Pau e Montefusco con assit di quest’ultimo e tocco sotto porta facile del primo. Al minuto 8 Suarez viene stoppato all’ultimo istante, mentre dalla parte opposta Caracini prende un palo clamoroso. Nell’arco di pochi minuti le due squadre si sfidano ad occasioni da rete: Bonci su punizione chiama alla parata Pacetti, Vignati ferma di piede il rasoterra di Carancini, Grillo in diagonale impegna il numero uno ospite. Al 22’ due legni, uno per parte: Carancini calcia in corsa timbrando la traversa; Grillo con un tocco morbido pesca il palo. Passa un minuto ed ecco l’episodio che determina le sorti del match. Suarez entra in area, è davanti alla porta, carica il sinistro per tirare ma viene toccato da dietro e finisce giù. Sembra fallo netto e tutti attendono che l’arbitro indichi il dischetto ed invece si gioca. Ribaltamento di fronte e carancini da pochi passi spinge in porta l’1-3. Proteste di tutto il Palas e di tutto il Serralta. Suarez ne fa le spese con il secondo giallo e conseguente espulsione che lo estromette dal finale dell’incontro e locali con l’uomo in meno per i 4’ previsti dal regolamento. L’Aurora ne approfitta per chiudere la contesa. Siamo al 31’ quando Zenobi fa poker appoggiando nella porta vuota l’assist di Carancini. Nel finale il Serralta attacca, ma il match è ormai deciso. Da annotare soltanto l’autorete di un difensore treiese che serve a fissare il 2-4, punteggio con cui si chiude questo derby.

Il tabellino

SERRALTA-AURORA 2-4

SERRALTA: Vignati, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Suarez, Bonci, Principi, Nardi, Sbaraglia, Attili, Piccinini, Grillo. All. Riccio

AURORA TREIA: Pacetti, Calti, Zenobi, Medei, Crescimbeni, Caracini, Carancini, Pau, Montefusco, Sileoni, Taborro, Nocelli.