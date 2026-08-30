In piazza torna lo “Street Food” con attenzione al gusto senza glutine e ai menu vegani

Un’offerta gastronomica sempre più inclusiva e attenta a ogni esigenza alimentaria sarà la vera protagonista della nuova attesissima edizione dello “Street Food”, in programma in Piazza del Popolo da giovedì 3 a domenica 6 settembre.

Quattro serate con la “carovana” dei colorati food truck per un’ampia selezione di menu dedicati: accanto alle specialità tradizionali si potranno infatti degustare proposte senza glutine specificamente certificate per celiaci e un ricco assortimento di preparazioni interamente vegane e vegetariane.

Con lo slogan “Good Food, Good Mood” la manifestazione (ingresso libero) trasformerà il cuore pulsante della città in un accogliente ristorante a cielo aperto. Gli stand gastronomici e i van culinari apriranno i battenti ogni sera a partire dalle ore 19 offrendo le migliori specialità di cibo di strada nazionali ed internazionali, sapientemente abbinate a selezioni di birre artigianali e ad attività di intrattenimento pensate per un pubblico di tutte le età.

Ad accompagnare l’esperienza di gusto vi sarà una ricca programmazione musicale con spettacoli dal vivo e dj set ogni sera a partire dal tardo pomeriggio.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 3 settembre e vedrà in scena la travolgente selezione musicale dello “Spaghetti dj set”; venerdì 4 settembre la piazza ballerà con la musica dal vivo della “Sound Better Band”; sabato 5 settembre andrà in scena lo show della “Veronica Key Band”; infine, domenica 6 settembre, il gran finale sarà affidato al tributo ai Pink Floyd dei “Down South London”.

Durante l’intero weekend farà inoltre tappa in città l’iniziativa “Escape City”, un’avvincente attività a squadre per risolvere enigmi e riscoprire in modo originale le bellezze artistiche e storiche del centro urbano di San Severino.

Per informazioni e prenotazioni su Escape City è possibile contattare il numero di telefono 328 3749956.