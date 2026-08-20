Piscina BluGallery: il 24 agosto aprono le iscrizioni per la nuova stagione natatoria

Riparte la stagione in acqua a San Severino: la piscina BluGallery comunica l’apertura delle nuove iscrizioni da lunedì 24 agosto per il 1° trimestre (31 agosto – 29 novembre).

Una proposta completa per tutte le età e per tutti i livelli, con corsi e attività agonistiche in una struttura ormai divenuta un punto di riferimento per tutto il territorio. La società sportiva che gestisce il BluGallery punta su inclusività e benessere. Sono previsti, infatti, corsi di nuoto per tutte le fasce d’età: dai 3 mesi ai 99 anni; e poi corsi di fitness in acqua, sia in acqua alta che in acqua bassa, ideali per chi cerca un allenamento dolce ma efficace.

Spazio anche all’agonismo nei settori di nuoto, pallanuoto, nuoto artistico, salvamento, nuoto master e triathlon. Si tratta di un’offerta pensata per atleti, ragazzi e adulti che vogliono migliorare la tecnica o prepararsi alle competizioni.

La segreteria della piscina BluGallery è a disposizione per tutte le informazioni su orari, tariffe e corsi, in via Ferranti, 41, a Taccoli di San Severino (tel. 0733 634212). Social: @piscinablugallery su Instagram | Blugallery Team Piscina San Severino Marche su Facebook

L’appuntamento è dal 24 agosto per bloccare il proprio posto. In acqua si torna il 31 agosto.