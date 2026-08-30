Comune: due concorsi per funzionari amministrativi, domande entro il 25 settembre

Il Comune di San Severino, tramite l’Unione montana, ha indetto due concorsi pubblici per esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari amministrativi, entrambi da inquadrare nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione.

Le due figure saranno destinate ad ambiti distinti dell’amministrazione comunale.

La prima opererà nell’area amministrativa, con particolare riferimento ai servizi demografici e allo stato civile, coordinando le attività di Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

La seconda sarà invece inserita nell’area dei servizi alla persona, occupandosi delle attività amministrative e di coordinamento relative ai servizi sociali, scolastici, educativi e socio-educativi, oltre che dei rapporti con gli enti del Terzo settore.

Per partecipare alle selezioni sono richiesti i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana, oltre al possesso della patente di guida di categoria B. È inoltre necessario aver conseguito una laurea universitaria a indirizzo giuridico, economico o politico-amministrativo.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 25 settembre 2026, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale del reclutamento della Pubblica amministrazione inPA, previa autenticazione tramite Spid, Cie, Cns o eIdas. Per completare la candidatura è previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuare attraverso il sistema PagoPA e la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda.

Per entrambi i concorsi la procedura prevede una prova scritta a contenuto teorico-pratico sulle materie oggetto d’esame, seguita da una prova orale. Quest’ultima comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Nel caso in cui le candidature ammissibili siano più di 30, l’ente si riserva la possibilità di introdurre una prova preselettiva.

I bandi completi, con tutte le informazioni sui requisiti, sulle materie d’esame e sulle modalità di partecipazione, sono disponibili sul portale inPA e nella sezione dedicata ai concorsi del sito dell’Unione montana Potenza Esino Musone.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Personale al numero 0733 637245 oppure scrivere all’indirizzo segreteria@umpotenzaesino.it.