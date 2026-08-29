La nuova preside del “Divini” Catia Scattolini guiderà come reggente anche il “Tacchi Venturi”

Con la firma del Decreto direttoriale n. 1816 del 27 agosto 2026 da parte del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D’Amico, sono state formalizzate le nuove assegnazioni degli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’anno scolastico 2026-2027.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Macerata, la disposizione interessa tre istituzioni scolastiche: all’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino è stata assegnata la reggenza annuale alla dirigente Catia Scattolini, con incarico valido dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, mentre all’I.P.S.I.A. “Don E. Pocognoni” di Matelica la reggenza fino al 30 giugno 2027 è stata affidata al preside Emilio Procaccini e, infine, all’Istituto comprensivo “Mons. Paoletti” di Pieve Torina la guida dell’istituto per l’intero anno scolastico, fino al 31 agosto 2027, è andata alla dirigente Annamaria Marcantonelli.

L’individuazione dei dirigenti, avvenuta a seguito dell’esame comparativo delle disponibilità e dei curricula tenendo conto dei criteri di viciniorità, competenze ed esigenze organizzative, assicura la piena operatività e la continuità gestionale e didattica delle scuole interessate a partire dall’avvio del nuovo anno scolastico.