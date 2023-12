L’Istituto paritario “Bambin Gesù”, da anni operativo sul territorio nei due indirizzi di studio del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane, è sempre attento alle esigenze e alle problematiche giovanili e mette al centro della didattica la persona, ovvero la formazione umana dello studente, favorendo il dialogo, le relazioni interpersonali, unitamente all’acquisizione di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro e in quello universitario.

L’Istituto, al fine di far conoscere le attività e i progetti previsti per quest’anno, oltre a essere presente sul sito e sui canali social Facebook e Instagram, offre dei momenti di incontro con il pubblico con il seguente calendario:

Sabato 16 dicembre dalle 17 alle 19;

Sabato 20 gennaio dalle 17 alle 19.

Poi propone l’iniziativa Studente per un giorno:

Martedì 16 gennaio 2024

Giovedì 18 gennaio 2024

Dalle 8.40 alle 13.20 con bus navetta su prenotazione

Gli Open day costituiscono l’opportunità anche di visitare la struttura dell’Istituto e gli spazi annessi, nonché di conoscere il personale docente.

L’iniziativa “Studente per un giorno”, consiste nel partecipare, su prenotazione, alle lezioni che si tengono in orario mattutino presso l’istituto.

Per appuntamento: 0733 639560 – 0733 638309; istitutomagistrale@bambingesu.org – www.liceobambingesu.org

Liceo Linguistico

La scuola, oltre alle certificazioni linguistiche, fornisce l’opportunità di assistere a spettacoli teatrali in lingua con attori madrelingua; di attuare laboratori in ambito gastronomico con le tipicità culinarie delle nazionalità oggetto di studio; di partecipare ad iniziative di formazione professionale con il progetto ”Policoro”, improntato ad una nuova cultura del lavoro; di realizzare e-book e lavori multimediali attraverso un percorso multidisciplinare e interattivo.

Infatti la scuola dispone di un’ampia aula multimediale, attrezzata con la Lim e altri supporti messi a disposizione dalla moderna tecnologia.

In particolare al fine di favorire l’acquisizione dei contenuti disciplinari in ambito scientifico, a partire dal triennio la scuola mette in atto una metodologia integrata ovvero il Clil (Content and Language Integrated Learning), consistente nella trattazione in lingua inglese di unità didattiche di argomento scientifico.

Si ricorda anche che gli studenti del Linguistico, in questa prima parte dell’anno scolastico, hanno partecipato alla Giornata europea delle lingue (26 settembre), promossa dal Consiglio d’Europa per promuovere la diversità linguistica e la comprensione interculturale nell’area UE, realizzando un dépliant nelle lingue studiate, inglese, tedesco e francese.

Inoltre la scuola ha aderito al progetto promosso dal Ministero dell’istruzione “Pnrr Scuole paritarie. Competenze Stem e multilinguistiche”, con l’intento di sviluppare le competenze scientifiche, digitali e di innovazione, e di potenziare le abilità multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il progetto consiste infatti nella realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento in ambito scientifico e linguistico.

Liceo Scienze umane

Tra i progetti sono previsti degli incontri con psicologi e sociologi per trattare tematiche vicine al vissuto giovanile; gli studenti del 4° anno aderiranno al progetto “Apprendisti insegnanti”, ovvero terranno delle lezioni presso la scuola dell’infanzia di San Severino. Sono previste anche delle visite guidate presso le strutture del territorio come la Comunità terapeuta Istituto Croce Bianca di San Severino, la sede del Filo d’oro ad Osimo, la Casa circondariale di Ancona, la Casa Maria Montessori a Chiaravalle.

A tal proposito, in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, gli studenti hanno effettuato nel giorno 7 dicembre un viaggio di istruzione a Barbiana, presso la scuola fondata dal sacerdote e maestro. Nella stessa giornata hanno potuto visitare la mostra di arte contemporanea a Palazzo Strozzi a Firenze dello scultore indiano, Anish Kapoor.

Dopo questo viaggio, gli studenti realizzeranno degli elaborati per evidenziare l’attività e il comune sentire dei due personaggi che pure hanno operato in tempi ed ambiti molto distanti tra loro.

Progetti trasversali relativi ai due indirizzi di studio riguarderanno tematiche inerenti al rispetto della legalità e alla salvaguardia dei diritti umani.

In questa prospettiva, gli studenti hanno partecipato al concorso “Uno scatto contro la violenza sulle donne”, indetto dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Senigallia, realizzando delle foto e degli elaborati scritti sul tema della violenza di genere.

Inoltre, a seguito del progetto iniziato due anni fa riguardante le personalità di spicco settempedane, dopo Filippo Bigioli e Bartolomeo Eustachio, quest’anno, gli studenti approfondiranno il personaggio di Ireneo Aleandri, autore di numerose architetture presenti a San Severino, tra le quali il teatro Feronia, di cui ricorrono proprio quest’anno i duecento anni dalla fondazione. Dall’attività di ricerca si passerà alla realizzazione di un’App dedicata all’architetto che conterrà notizie, immagini e un percorso virtuale da seguire attraverso le architetture settempedane.

Infine si ricorda che anche quest’anno, l’Istituto mette a disposizione una serie di servizi, quali, ad esempio, navetta scuola-stazione; mensa; alloggio per studenti; casa a Londra per vacanze studio; lingua e cultura spagnola e soprattutto insegnanti madrelingua.

D. C.