Il Cosmari seleziona tre autisti: domande entro il 18 settembre

Opportunità di lavoro al Cosmari. L’azienda ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di 3 autisti addetti al servizio scarrabili.

Il contratto sarà a tempo determinato per sei mesi, eventualmente prorogabile nei limiti previsti dalla normativa, con inquadramento al livello C1 del Ccnl Servizi Ambientali – Utilitalia.

Per partecipare sono richiesti, tra gli altri requisiti, il diploma di scuola secondaria di primo grado, la patente CE e la CQC merci, entrambe in corso di validità e con un punteggio residuo di almeno 18 punti. I candidati dovranno inoltre avere un’età compresa tra 18 e 55 anni e possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione.

Gli autisti saranno impegnati nella conduzione di autocarri scarrabili, nelle operazioni di aggancio, carico, scarico e movimentazione dei cassoni, oltre che nei controlli e nella gestione ordinaria dei mezzi e nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 23.59 del 18 settembre 2026, compilando l’apposito form disponibile nella sezione “Lavora con noi” del sito Cosmari.

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae, documento d’identità, patente CE, CQC merci, titolo di studio ed eventuali documenti relativi ai titoli utili per ottenere un punteggio aggiuntivo.

La graduatoria avrà una validità di 24 mesi e potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, relative allo stesso profilo o a mansioni analoghe.

Le comunicazioni ufficiali relative alla selezione saranno pubblicate sul sito Cosmari, nella sezione “Società Trasparente – Selezione del personale – Bandi di concorso”.