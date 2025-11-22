Ultime news
Paesaggio e bosco (foto di repertorio)
Unione montana: bando per la vendita di un bosco ceduo in località Capo di Rio

L’Unione montana ha pubblicato un avviso pubblico per la vendita di un bosco ceduo giunto a maturità in località Capo di Rio, nel Comune di Cingoli. La vendita riguarda la particella forestale M52 – B1/2, facente parte del Demanio forestale regionale gestita dallo stesso ente comunitario. Il prezzo a base d’asta è di 10.342 euro oltre Iva. L’asta sarà aggiudicata con il metodo del pubblico incanto, con offerte in aumento rispetto al prezzo base. Le ditte interessate dovranno presentare domanda, a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 9 dicembre. Il plico dovrà essere indirizzato all’Unione montana Potenza Esino Musone, viale Mazzini n. 29 – 62027 San Severino Marche.

Le modalità di consegna accettate sono raccomandata assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, oppure tramite corriere abilitato, consegna a mano presso l’ufficio Protocollo.Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere al suo interno due buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con la documentazione amministrativa contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa richiesta nel bando e l’offerta economica.

Tutta la documentazione di gara è disponibile per la consultazione sul sito web dell’ente www.umpotenzaesino.it nella sezione “Avvisi e segnalazioni”. Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733 637245 (interno 6) o inviare un’email a demanio@umpotenzaesino.it.

