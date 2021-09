Cicloamatori: Mery Guerrini vince la sua prima gara in linea

Mery Guerrini, ventottenne, geometra di San Severino e ciclista per passione da meno di un anno, ha vinto la sua prima corsa in linea per amatori. E’ un bel successo, giunto sulle strade del Pesarese, con arrivo a Piobbico. La gara, organizzata dal DT Racing Team, ha registrato un gran numero di partecipanti, ma la settempedana – portacolori del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino – è riuscita a spuntarla grazie a un sorprendente finale. “E’ stato un percorso molto duro, particolarmente ondulato – racconta Mary –. Alla fine il successo è arrivato in volata: ho dato tutto nel rush conclusivo e neppure ci credevo di aver vinto, di essere riuscita a superare le avversarie proprio sulla linea del traguardo. E’ stata una grande gioia, anche perché è la prima volta che alzo le mani al cielo per festeggiare la vittoria”. Insomma, una piccola impresa per la giovane ciclista Meri Guerrini, “contagiata” dalla passione per i pedali dal suo compagno di vita e di squadra Gianfilippo Raimondi, non nuovo a successi del genere.