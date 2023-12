Nuove giornate di Scuola aperta all’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino. L’Open day è un’opportunità per visitare la scuola, i suoi spazi e vedere da vicino i nuovissimi laboratori delle singole specializzazioni, per conoscere meglio l’organizzazione, il Piano dell’offerta formativa, le attività didattiche e incontrare il corpo docente al fine di ottenere informazioni dettagliate sui servizi ed i corsi offerti, funzionali ad una corretta scelta dell’indirizzo scolastico.

Sabato 16 dicembre dalle 15 alle 19 è in programma la prima giornata di Scuola aperta che prevede, oltre alla presentazione degli indirizzi di studio, la visita dell’Istituto (prima di ogni tour ci saranno brevi incontri, con cadenza oraria, per poter dare tutte le informazioni principali sulla scuola e sulla sua offerta formativa).

Il calendario dell’Open day prevede anche altri tre appuntamenti all’inizio del 2024, cioè il 13, il 14 e il 21 gennaio, sempre dalle 15 alle 19.

L’Itts “Divini” organizza inoltre delle giornate in presenza per gli studenti delle Secondarie di I grado, che potranno frequentare un giorno di lezioni presso il nostro Istituto, a cui si potrà accedere sempre su prenotazione. Piccoli gruppi di 3-4 studenti verranno inseriti in una classe per partecipare all’attività scolastica e conoscere più da vicino le specializzazioni.

L’attività “studente per un giorno” sarà organizzata per i giorni di sabato 16 dicembre 2023 e sabato 20 gennaio 2024. La prenotazione, una per ogni studente interessato, può essere effettuata da un genitore compilando l’apposito modulo Google inserito su questa pagina.

Gli studenti iscritti riceveranno una mail con tutte le informazioni per partecipare.

LINK DI PRENOTAZIONE

16 dicembre 2023 https://docs.google.com/forms/d/1yEaDEtrDZPeDv_od5F8us_QcOJC4XCdnhb23zyN0pzc/edit

20 gennaio 2024 https://docs.google.com/forms/d/1ze8DVU6HarB6rcvC4CJKi2Ki5kOkzlsBsHUtckt2J6o/edit

Per maggiori informazioni: tel 0733 645777, email info@divini.net