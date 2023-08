Anche la settempedana Giulia Caciorgna rappresenterà le Marche alle finali nazionali del 3×3 di basket che si svolgeranno da venerdì 25 a domenica 27 agosto a Lignano Sabbiadoro. Dopo aver brillantemente conseguito il titolo regionale Under 14 con la Thunder Basket Matelica, le quattordicenni Giulia Caciorgna, Shadey Paolini di Matelica ed Elena Damiani di Tolentino si sono laureate campionesse regionali di categoria del 3×3 Fip Marche Giovanile Circuit per la loro classe d’età.

Titolo che ha consentito alle tre ragazze maceratesi di acquisire il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione per difendere i colori delle Marche. Per la giovane settempedana si tratta di un “bis” dopo il titolo vinto lo scorso anno, sempre a livello di under 14, con le compagne di squadra Nicole Manizza, Anna Bonetti e Giulia Carbonari, che le valse la partecipazione alle finali tricolore di Valdichiana Senese, svolte dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. L’obiettivo è ora di farsi valere anche a livello nazionale.

Luca Muscolini