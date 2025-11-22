L’Audax blocca un’altra “grande”: 1-1 con la Nuova Polisportiva Colbuccaro

In un clima meteorologico da Bundesliga che ha anticipato di qualche ora i primi fiocchi di neve caduti sulle alture di San Severino, l’Audax Settempedana ha tenuto testa alla quotata Nuova Polisportiva Colbuccaro passando anche in vantaggio, prima di farsi raggiungere dai biancocelesti sull’1-1 nel corso del primo tempo. Risultato che non è più mutato fino al triplice fischio del direttore di gara.

«In occasione di un calcio d’angolo la palla è rimasta lì, ho calciato col destro e mi è andata bene – è la descrizione della sua prodezza da parte del centrocampista Manuel Leonori, omonimo dello storico settempedano a cui è intitolata la struttura in sintetico che a fine stagione si avvierà ad un restyling -. Sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione ma forse nel finale potevamo sfruttare meglio la situazione dell’uomo in più che si era venuta a creare. Però incassiamo il punto, anche perché il Colbuccaro si è dimostrata una buona squadra, ed andiamo avanti».

Il concetto è ribadito da mister Fabio Quagliuzzi: «I nostri avversari, come il Morrovalle che abbiamo incontrato nel turno precedente, erano in 2^ Categoria lo scorso anno ed hanno cambiato poco. Questo, soprattutto ad inizio torneo, pesa. Purtroppo nel primo tempo contro i biancocelesti abbiamo commesso troppi errori tecnici. Pur tuttavia siamo riusciti ad andare in vantaggio ma abbiamo regalato un calcio di rigore su una mischia seguita ad un calcio d’angolo. Peccato per non aver avuto l’ardire di insistere sotto porta nel finale, con l’uomo in più per l’espulsione di un loro difensore per doppia ammonizione. Sulla cattiveria agonistica nei sedici metri avversari dovremo lavorare. Con un pizzico di volontà e di fortuna in più potevamo anche fare risultato pieno. L’importante, comunque, è di giocarcela alla pari, seppur Cenerentola, con squadre quotate. Stiamo crescendo e con il rientro di qualche giocatore ora indisponibile potremo migliorare ancora». Intanto l’Audax Settempedana è in seconda piazza in classifica, in un gruppone di sei squadre a pari merito, alla caccia della capolista Sforzacosta 2010, in attesa proprio dello sfida alla leader in campo esterno del prossimo turno. Sarà un bel vedere.

Luca Muscolini