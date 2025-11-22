Amalia Brinda consegue la Laurea in Infermieristica con 110 e lode

All’Università Politecnica delle Marche (Facoltà di Medicina e Chirurgia) la nostra concittadina Amalia Brinda si è laureata con 110 e lode in Infermieristica, discutendo una tesi dal titolo “Conoscenze sul diabete: uno studio osservazionale sugli studenti del corso di laurea in Infermieristica”.

La neodottoressa conclude il suo ciclo di studi impiegando i soli tre anni richiesti dall’iter accademico. E’ riuscita a coniugare studio e famiglia in maniera davvero egregia, vista anche la lusinghiera votazione conclusiva.

Complimenti, quindi, ad Amalia da amici e parenti. In particolare la sua famiglia, orgogliosa di tale traguardo, le augura una vita professionale piena di successi.