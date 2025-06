Post sisma: scendono a 212 i nuclei familiari con “disagio abitativo”

Il Comune di San Severino comunica che è in pagamento il contributo per il disagio abitativo relativo al mese di maggio. Verranno erogati complessivamente 156.967 euro a favore di 212 nuclei familiari beneficiari.

Questa erogazione rientra nell’ambito delle misure di assistenza abitativa a favore delle famiglie colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi e che si trovano ancora in condizioni di disagio abitativo. Il Cda, che dal 1° settembre 2024 ha sostituito il precedente Contributo di autonoma sistemazione, è finalizzato a sostenere le famiglie la cui abitazione principale è stata distrutta o gravemente danneggiata, ovvero è stata sgomberata per l’esecuzione di interventi di ricostruzione.

Il Comune di San Severino Marche, come gli altri comuni interessati dal sisma, collabora attivamente con la Struttura Commissariale Sisma 2016 e la Regione Marche per la gestione e l’erogazione di tali contributi. I beneficiari sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione dei requisiti per il mantenimento del contributo tramite procedura informatizzata, solitamente entro il 31 marzo di ogni anno. A tutte le famiglie che rientrino in possesso della propria abitazione o per le quali cessino le condizioni per il ricevimento del contributo si richiede di comunicare eventuali variazioni della propria posizione al più presto al fine di evitare sanzioni e procedimenti.