Volley, la Sios Novavetro esce a testa alta dal big match di San Benedetto

Esce sconfitta a testa alta la Sios Novavetro dal big match dell’undicesima giornata del campionato regionale di serie C contro la Happy Car Rsv San Benedetto. La prima e la seconda in classifica hanno dato vita a una bella partita, da cardiopalma, sapendo che la posta in gioco era il primo posto in classifica.

Parte aggressiva la squadra di casa, ma la Sios rimane aggrappata al punteggio con un Marinozzi che ancora una volta crea voragini nel campo avversario. Nel finale, però, la squadra di casa si prende con esperienza il set con il risultato di 25-21.

Coach Pasquali sveglia i suoi, che – dopo essersi portati sul 23 a 16 – chiudono il secondo set col punteggio di 25-22 grazie a un primo tempo di Ferrara servito ottimamente da Muscolini e a un errore avversario.

Al cambio campo nessuna delle due squadre ci sta a perdere e il set va avanti punto a punto. Solo nel finale la maggiore esperienza paga la squadra riviersca che vince il parziale per 25-21, portandosi avanti 2 set a 1.

Partita finita? Tutt’altro! I ragazzi gialloblu non ne vogliono sapere di mollare e tornano in campo con la voglia di vincere il quarto set, che vorrebbe dire matematicamente primo posto in classifica. Rizzuto carica i suoi e butta giù punti importanti, San Benedetto non ne vuole sapere di cedere e si porta sul risultato di 24-23. È proprio il nostro numero 4 a mettere giù la palla del 24 pari e a dare ancora speranze a una Sios che però cede agli attacchi avversari e perde set e partita solo nel finale per 26-24.

Solo applausi per i nostri ragazzi, che hanno tenuto testa per tutta la partita ai padroni di casa e che di sicuro, già da lunedì, si metteranno sotto per riprendere la vetta del girone.

Happy Car Rsv San Benedetto-Sios Novavetro 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 26-24).