Polizia locale in campo ai Campionati nazionali di calcio a 5 di Pisticci

Anche quest’anno l’impegno sportivo e lo spirito di squadra hanno unito gli agenti della Polizia locale di San Severino ai colleghi marchigiani che hanno preso parte ai Campionati nazionali delle Polizie locali d’Italia di calcio a 5 a Marina di Pisticci, in provincia di Matera. L’appuntamento sportivo, giunto alla 27esima edizione, ha visto impegnate sedici squadre e oltre trecento partecipanti provenienti da tutta Italia, da Venezia a Palermo, da Bari a Torino.

Il sovrintendente capo Luca Crescentini e il sovrintendente Federico Cardorani del Comando di Polizia locale di San Severino, insieme ad Andrea Palazzesi del Comando di Castelraimondo, hanno difeso i colori del Gruppo sportivo della Polizia locale di Pesaro. Con loro, colleghi provenienti da diverse altre città delle Marche.

Il torneo ha visto le squadre affrontarsi in quattro gironi eliminatori. Il team capitanato dall’intramontabile Rodolfo Pazzaglia e guidato da mister Elia Renzoni ha mostrato grande determinazione. Nonostante le due vittorie convincenti nel girone eliminatorio contro Torino (2-1) e Napoli (4-1), una sola sconfitta contro il Palermo non ha permesso alla squadra di qualificarsi per le fasi successive a causa di una peggiore differenza reti rispetto a Torino e Palermo.

La finale del campionato ha visto prevalere il Torino sul Palermo, dopo un’intensa sfida decisa ai calci di rigore. Nelle finali per il 9° al 12° posto, la squadra marchigiana ha affrontato i colleghi di Trieste e Bari, chiudendo il torneo all’undicesimo posto.

“Lo scopo del Gruppo sportivo della Polizia Locale – sottolinea Luca Crescentini, responsabile del Gruppo Sportivo provincia di Macerata – non è solo quello di promuovere l’attività sportiva tra gli operatori, ma anche di rafforzare lo spirito di squadra, favorire l’incontro tra realtà territoriali diverse e trasmettere un messaggio di legalità, impegno e coesione sociale attraverso lo sport. Questa esperienza ha rappresentato un momento indimenticabile di crescita sportiva e personale per tutti i partecipanti, e motivo di orgoglio per l’intera comunità”.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Contram Spa di Camerino per il supporto logistico e dall’Amministrazione comunale di San Severino alla quale i partecipanti hanno voluto indirizzare i propri ringraziamenti.