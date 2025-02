Festival di Sanremo: nel 2021 Lucio Corsi in concerto al Castello con RisorgiMarche

La Città di San Severino, terra d’arte e di cultura, ha avuto la fortuna di applaudire alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2025. In particolare il cantautore Lucio Corsi, classificatosi al secondo posto con il brano “Volevo essere un duro”, dopo aver vinto il prestigioso Premio della Critica intitolato a Mia Martini, è stato qui durante la quinta edizione del Festival RisorgiMarche nell’estate del 2021. In quell’occasione Corsi si esibì nella suggestiva cornice del Castello al Monte, presentando il progetto “Cosa faremo da grandi” insieme alla sua super band composta da Marco Ronconi alla batteria, Filippo Scandroglio alla chitarra, Iacopo Nieri al pianoforte, Giulio Grillo alle tastiere e Tommaso Cardelli al basso.

Stesso discorso per Simone Cristicchi, Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e Premio della Sala stampa Lucio Dalla con “Quando sarai piccola” a Sanremo 2025.

Il cantautore, sempre grazie a RisorgiMarche, ha portato la sua musica alla Roccaccia nel 2018 esibendosi insieme allo Gnu Quartet. Nonostante un’improvvisa interruzione dovuta alla pioggia, lo spettacolo era stato travolgente e brillante, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico presente.

“Siamo orgogliosi del fatto che artisti come Lucio Corsi e Simone Cristicchi, che abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare grazie a RisorgiMarche, abbiano raggiunto traguardi così importanti a Sanremo. La nostra città porta fortuna ai veri talenti musicali. Così è stato infatti anche per quelli passati qui grazie al San Severino Bluse Marche Festival, tra tutti Raphael Gualazzi che, nel lontano 2008, si esibì in piazza prima di finire a Sanremo”.