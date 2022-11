Per molto tempo ha guidato l’Avis di San Severino, ma ora Dino Marinelli, classe 1952, è stato costretto, come da statuto dell’associazione, a salutare la poltrona dei donatori per raggiunti limiti d’età. Lo speciale traguardo, raggiunto grazie al suo ottimo stato di salute, lui lo ha voluto salutare regalandosi un’altra donazione: esattamente la numero 138.

Un vero e proprio record per una straordinaria figura di presidente che continuerà comunque ad occuparsi dei problemi e delle richieste di chi pratica un profondo gesto come quello della donazione di sangue. Solo un arrivederci alla prossima conviviale con lo spirito e lo sprint di sempre.