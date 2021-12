I giovani del Blugallery pagano dazio, ma il gruppo cresce

L’Under 14 di pallanuoto del Blugallery Team è come… Paganini: non si ripete. Alla seconda giornata di campionato i settempedani, guidati dal duo Montecchia-Valeri, dopo aver vinto all’esordio, subiscono infatti una sconfitta per 19-2 dalla Vela Ancona nella piscina dorica per mano, comunque, dei candidati alla vittoria finale. Risultato mai in discussione, ma è da lodare l’impegno dei settempedani che hanno sempre continuato a lottare nonostante il punteggio negativo. I giocatori della Vela sono usciti tra gli applausi degli sportivi settempedani per le indubbie qualità dimostrate.

Seconda giornata anche per il campionato Under 20 marchigiano. Il Blugallery Team ha perso in casa contro la Libertas Perugia. Dopo aver retto bene il primo tempo, chiuso a ridosso degli umbri (2-3), nel secondo ha tentato di resistere alle continue ripartenze degli ospiti, andando al cambio di campo sul punteggio di 4-9. Ma negli ultimi due quarti la Libertas ha spiccato il volo e si è imposta per 21-8.

I settempedani, guidati da Giannicola Pontoni, hanno pagato l’assenza del vice capitano Calamante e la loro giovane età, dal momento che – dato saliente – erano presenti diversi sottocategoria. Da sottolineare la nota lieta del debutto di Mattia Zamponi, classe 2007.

A distanza neanche di 24 ore, alla piscina di Ancona, terza giornata del torneo regionale Under 20 contro l’Osimo che alla fine la spunta per 15-4. È stato il confronto degli ex, quindi molto sentito. Nelle file osimane militano infatti il portiere Catamo e l’attaccante Marini, fino alla scorsa stagione punti di forza della squadra settempedana. Il settetto di mister Pontoni punta sulla sorpresa e parte subito forte, portandosi sul 2-1, ma i “senza testa” osimani replicano, chiudendo il primo quarto sul 3-2. Dal secondo tempo emergono la maggior esperienza dei padroni di casa e la loro abitudine a giocare su un campo da 33 metri che, unite alla stanchezza dei giovani settempedani, consentono agli osimani di prendere il largo ed imporsi con largo margine. Le note liete in casa Blugallery riguardano altre due new entry, vale a dire i debutti dei giovanissimi Paolo Calamante ed Enrico Anibaldi, di ottime prospettive, entrambi classe 2008, che di recente hanno assaporato la gioia della prima convocazione in selezione regionale.