“Carlini-Orselli”, prima vittoria della Settempeda: 3-2 alla Passatempese

Dopo due sconfitte la juniores della Settempeda rompe il digiuno trovando i tre punti sul campo della Passatempese. Alla terza giornata del torneo Carlini-Orselli, arriva la prima vittoria per i giovani biancorossi che sono stati bravi a capovolgere un risultato troppo pesante maturato nel primo tempo(2-0 per i locali) anche perché la Settempeda era partita benissimo creando almeno tre limpide palle gol, ma che si era ritrovata sotto alla prima vera azione della Passatempese che poi aveva anche raddoppiato. Nella ripresa l’undici di Sandro Foglia(“Sono molto soddisfatto della prestazione, contento per i ragazzi e per l’ottima reazione avuta sinonimo di personalità e solidità di squadra. Spero sia di buon auspicio per il prossimo turno di venerdì contro l’Osimana”) si ripresentava con convinzione e determinazione sciorinando buon calcio, mentalità giusta e atteggiamento da squadra vera tanto da chiudere i rivali nella loro metà campo. Partita a senso unico, una sola squadra in azione e punteggio ribaltato grazie al guizzo di Diop, al sinistro in diagonale di Eugeni che valeva il pari ed infine al rigore del successo conquistato e trasformato da Sfrappini.

PASSATEMPESE-SETTEMPEDA 2-3

RETI: Camilletti, Bianchi, Diop, Eugeni, Sfrappini

SETTEMPEDA: Bartoloni, Moisa, Fusco, Sigismondi, Eugeni, Amici, Diop, Mercanti, Sfrappini, Massacci, Staffolani. A disp. Bartoloni Ludovico, Vissani, Massi, Carloni, Lovaglio, Francucci, Piroli. All. Foglia

Roberto Pellegrino