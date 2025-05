Alla “Luzio” aule e laboratori del “Divini” allagati a causa del violento temporale

Brutta sorpresa, ieri mattina (mercoledì 28 maggio), per il personale scolastico e gli alunni dell’Itts “Divini”. Il violento temporale del pomeriggio precedente aveva causato importanti infiltrazioni d’acqua al piano seminterrato dell’edificio “Luzio” dove si trovano alcuni laboratori dell’Istituto.

All’apertura della sede i collaboratori scolastici e i tecnici hanno trovato letteralmente allagate alcune aule didattiche. Ciò ha provocato inevitabili disagi nell’organizzazione scolastica compromettendo anche materiali elettronici e computer.

Poi, un lavoro incessante da parte degli addetti ha fatto migliorare la situazione, ma per tutti è stata una spiacevole “sorpresa”. Come noto, il forte acquazzone di martedì scorso ha provocato molti danni e disagi in varie zone di San Severino.