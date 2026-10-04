La Settempeda vince a Porto Sant’Elpidio (2-0): terzo successo di fila per i biancorossi

Una Settempeda concreta, pratica e con qualche sprazzo di bel gioco, espugna il “Ferranti” con il classico 2-0 all’inglese infliggendo la terza sconfitta del campionato al Porto Sant’Elpidio, la prima sul terreno amico. Una rete per tempo a firma Zappasodi, primo centro assoluto in maglia biancorossa, e Guermandi, primo acuto in stagione, sono bastate per violare il sempre difficile campo dei biancoblù. Successo meritato quello ottenuto dai ragazzi di Pierantoni che proseguono così la marcia positiva (terza vittoria di fila) e la scalata in classifica (ad oggi quarto posto). Settempeda imperniata su di una difesa attentissima e organizzata (molto bene Zappasodi e Dutto) e trascinata da un Ceesay inesauribile motorino a tutto campo, oggi il migliore in assoluto. Partita condotta in porto con sicurezza dai biancorossi bravi e pronti a sfruttare al meglio i due episodi decisivi che sono arrivati, ma anche con un po’ di sofferenza causata da un Porto Sant’Elpidio volenteroso, capace di giocare in velocità, con buoni spunti e che ha saputo impegnare la retroguardia ospite protetta dal solito inappuntabile Giachetta, che in almeno due circostanze ha saputo esaltarsi da perfetto ex di turno. Buona impressiona quella lasciata dai rivieraschi che potranno dire la loro nella corsa salvezza, soprattutto al “Ferranti”, anche se dovranno abituarsi ad un torneo difficile e fino ad allora la giovane età del gruppo potrebbe essere un pegno da dover pagare in alcuni frangenti delle gare contro rivali più esperti.

La cronaca

Per la trasferta in riva all’adriatico al “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio mister Pierantoni opera tre cambi rispetto al precedente impegno: Farroni a destra, Guermandi in attacco e il classe 2009 Massacci a centrocampo con conseguente panchina per Brandi, Scocco e Cicconetti. Del Gatto, tecnico dei locali, può contare sull’organico al completo e schiera dunque la miglior formazione possibile (4-3-1-2). Inizio con buon ritmo da ambo le parti. Dopo soli sette minuti di gioco il risultato cambia ed è la Settempeda a gioire: primo tiro dalla bandierina del match che Farroni mette con traiettoria tesa sul primo palo dove stacca con perfetta scelta di tempo Zappasodi che gira di precisione in porta togliendosi così la soddisfazione di andare a bersaglio dopo lunga attesa. Da qui in avanti la partita del P.S. Elpidio deve cambiare, dato che c’è da recuperare lo svantaggio e in effetti i locali prendono campo e attaccano, ma in concreto costruiscono poco anche perché la difesa biancorossa è sempre attenta e molto organizzata. Si arriva al 35’ quando per gli ospiti c’è una chance importante per centrare il raddoppio: rinvio corto e sbagliato del portiere biancoblù che in pratica serve un assist a Cappelletti che avanza, entra in area e scarica il destro che viene alzato sopra la traversa da Luccerini con un intervento provvidenziale. Prima del riposo sono pericolosi i rivieraschi con una palla messa a centro area con Biagioli che si inserisce con perfetta scelta di tempo e in allungo devia al volo trovando la grande risposta di istinto di Giachetta. Episodio che chiude il primo tempo. Ripresa che si apre con il primo cambio in casa Settempeda al minuto 5 con Brandi al posto di Farroni. L’ispirato Zappasodi all’8’ conquista palla sulla trequarti e poi va con un destro a giro che chiama alla respinta in tuffo Luccerini. E’ l’antipasto del raddoppio biancorosso. Massacci recupera palla sulla trequarti sinistra e avanza, contrasto con un avversario e palla che schizza a centro area diventando un assist davvero invitante per Guermandi bravissimo ad intuire il tutto, a scattare ed a mettere dentro con una pregevole girata di sinistro. Partita ora in discesa per i biancorossi, anche se il Porto Sant’Elpidio reagisce subito: sugli sviluppi del quinto corner a favore emerge nella mischia Berrettoni che svetta e colpisce di testa in maniera angolata, ma Giachetta, reattivo, si distende e mette ancora in angolo. Al 28’ il neo entrato Cicconetti guadagna un calcio piazzato dopo uno spunto notevole sulla sinistra fermato fallosamente. La punizione seguente è calciata dallo stesso numero 10 con destro che rimbalza davanti al portiere abile a smanacciare in angolo con un rapido tuffo . Al 35’ ancora Cicconetti in azione: recupero palla, ingresso in area e diagonale fuori di poco. Al 41’ si ripete l’azione vista qualche minuto prima nei sedici metri ospiti: cross dalla bandierina, colpo di testa ravvicinato di Cingolani ed intervento di Brandi che respinge sulla linea di porta la sfera destinata ad entrare. Minuti finali con il generoso forcing dei locali che non riescono però a trovare nemmeno la rete della bandiera che in realtà avrebbero anche meritato per l’impegno profuso. Si arriva nel recupero che non muta il punteggio e il match termina con la Settempeda che mette in cascina altri tre punti importanti e che può festeggiare sotto il settore ospiti insieme ai Boys, anche oggi presenti in gran numero e che hanno spinto la squadra per tutti i 90’. Prossimo turno al “Soverchia” contro Afc Fermo (sabato 10 ottobre ore 15.30).

Il tabellino

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO-SETTEMPEDA 0-2

MARCATORI: pt 7’ Zappasodi, st 18’ Guermandi

ATLETICO CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO: Luccerini, Mancini, Stortini (83’ Rossi), Biagioli (66’ Cellini), Marozzi, Berrettoni, Fuglini (72’ Quinzi), Marini, Cingolani, Santoro (31’ Ercoli), Rocchi (63’ Biondi). A disp. Faini, Foresi, Moroni, Fenni. All. Del Gatto.

SETTEMPEDA: Giachetta, Zappasodi, Romagnoli (79’ Monachesi), Pagliari, Pepi, Dutto, Farroni (50’ Brandi), Massacci (66’ Paciaroni), Guermandi (70’ Bonifazi), Ceesay, Cappelletti (55’ Cicconetti). A disp. Giulietti, Uncini, Sfrappini, Codoni. All. Pierantoni.

ARBITRO: Giustozzi di Macerata. Assistenti: Gasperi e Zarletti Ilaria di San Benedetto del Tronto

NOTE: ammoniti Pepi, Brandi, Marozzi. Angoli 8-3. Recupero: pt 2’, st 4’

Roberto Pellegrino