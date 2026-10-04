Il “Mestica” di Apiro è pronto ad alzare il sipario sulla sua 15^ stagione teatrale

Il Teatro Mestica di Apiro si prepara a dare il via alla sua quindicesima stagione teatrale, curata dalla compagnia “Teatro di Onisio” sotto la direzione artistica di Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini. Da ottobre a marzo, il cartellone vedrà la presenza di nove appuntamenti (sei spettacoli dal vivo e tre proiezioni di cineforum) pensati per esplorare un’ampia varietà di stili e linguaggi, dal monologo al teatro civile, dallo spettacolo musicale fino al circo contemporaneo.

In occasione della prima Giornata regionale dedicata ai Teatri storici condominiali, domenica 4 ottobre, è stata ufficialmente lanciata la rassegna 2026-2027, intitolata Bestie Rare. Il filo conduttore di quest’anno intende accendere i riflettori su chi sceglie di non farsi addomesticare, ponendo al centro creature che sfuggono alle convenzioni in una fase storica in cui il senso di umanità sembra essere diventato una rarità. Come evidenziato dai curatori, «“Bestie Rare” è un omaggio a chi sfugge alle definizioni, alle convenzioni e alle etichette. A chi sceglie, si ribella, insegue i propri sogni e trasforma la propria diversità in una forza creativa. Creature straordinarie, imperfette e contraddittorie, a volte mostruose e sempre profondamente umane». Una rassegna che invita a interrogarsi su chi siano davvero i mostri e a riflettere sul fatto che «la vera mostruosità non sta nell’essere diversi, ma nel rinunciare alla propria unicità per somigliare a tutti gli altri».

I primi appuntamenti ruoteranno attorno al concetto di “mostro” e di accettazione della diversità: sabato 24 ottobre (ore 21) si terrà l’anteprima nazionale de Il Cantico della Creatura, produzione del Teatro di Onisio per la regia di Fiorenza Montanari, che omaggia Mary Shelley e il suo Frankenstein intrecciandoli al “Cantico delle Creature” francescano nell’anno dell’ottocentesimo anniversario. Venerdì 6 novembre (ore 21) la rassegna proporrà il primo cineforum con Rosalie di Stéphanie Di Giusto, toccante storia di una donna che rivendica il proprio diritto ad essere amata superando i pregiudizi sociali.

Il tema della centralità del pensiero e del corpo femminile proseguirà domenica 22 novembre (ore 17:30) con Ape Regina – Una giornata per Molly Bloom della Piccola Compagnia della Magnolia: un monologo interpretato da Giorgia Cerruti e ispirato alla celebre figura dell’Ulisse joyciano.

I mesi invernali esploreranno i territori dell’assurdo, dei sogni e del senso dell’esistenza: sabato 12 dicembre (ore 21) il Tony Clifton Circus porterà in scena DK-Radio Funeral Party, un rito collettivo tra suggestioni beckettiane e psichedelia. Il nuovo anno si aprirà sabato 16 gennaio 2027 (ore 21) con Gli stupidi sogni di Morgan (compagnia Castaldo/Sintucci, regia di Rita Castaldo), opera premiata in diversi festival che vede protagonista un pupazzo sognatore alle prese con il significato del successo.

A febbraio la stagione offrirà uno sguardo tra l’allegoria e il mito della musica rock: venerdì 5 febbraio (ore 21) per il cineforum verrà proiettato HEN – Storia di una gallina di György Pálfi, un’odissea dal taglio poetico ed ironico; sabato 20 febbraio (ore 21) andrà invece in scena The Doors Night – Omaggio a Jim Morrison con Mirko Artuso & The Shaman’s Blues, viaggio teatrale e musicale a 60 anni dal primo disco della storica band statunitense.

La chiusura di marzo celebrerà l’amore e la resistenza civile e artistica: venerdì 5 marzo (ore 21) verrà proiettato il docufilm QUIR – A Palermo Love Story di Nicola Bellucci, storia di accoglienza e rivendicazione d’identità. Sabato 20 marzo (ore 21) la rassegna si concluderà con Escucha mi corazón (Ippogrifo Produzioni, regia di Alberto Rizzi), uno spettacolo-concerto dedicato alle figure di Frida Kahlo, Violeta Parra, María Elena Walsh, Mercedes Sosa e Joan Baez.

Ogni appuntamento della rassegna sarà preceduto da un’apericena a tema su prenotazione, allestita direttamente nelle sale del teatro e curata da “La Gastroneria”, per rafforzare l’idea del Mestica come luogo di incontro e convivialità per la comunità.

Per quanto riguarda le modalità di ingresso, fino al 23 ottobre è attiva la campagna abbonamenti con tre differenti soluzioni (ai cui prezzi va applicata la quota dei diritti di prevendita, ddp):

Abbonamento Prosa (85 euro + ddp): dedicato alla stagione degli spettacoli dal vivo di teatro, musica e circo.

Abbonamento Cineforum (25 euro + ddp): riservato alle tre proiezioni cinematografiche in programma.

Abbonamento “Sante Streghe Sgualdrine” (35 euro + ddp): un mini-abbonamento tematico focalizzato sulle produzioni dedicate al racconto e all’universo femminile.

Gli abbonamenti si potranno acquistare online sul circuito Ciaotickets, nei punti vendita autorizzati o direttamente presso la biglietteria del Teatro Mestica, aperta tutti i venerdì di ottobre dalle ore 18 alle 20. La prevendita dei singoli biglietti per i vari spettacoli si aprirà invece dal 18 ottobre. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 339 7954173, scrivere a teatrodionisio@virgilio.it o consultare i canali ufficiali, web e social, del Teatro Mestica e del Teatro di Onisio (https://www.teatrodionisio.org/).

Silvio Gobbi