Venerdì in Sala Stemmi un incontro dedicato alle persone celiache e alle loro famiglie

Informare, condividere esperienze e fornire strumenti utili per affrontare al meglio la vita quotidiana. Con questo obiettivo venerdì 9 ottobre, alle ore 21.15, la Sala degli Stemmi del Palazzo comunale ospita l’incontro pubblico dal titolo “Una comunità che accoglie, informa e sostiene. L’impegno di Aic Marche per le persone celiache e le loro famiglie”.

L’appuntamento, promosso da Aic Marche, Associazione italiana celiachia Marche, con il patrocinio del Comune, rappresenta un momento di fondamentale confronto e vicinanza per tutta la cittadinanza, mettendo al centro dell’attenzione l’inclusione sociale e il supporto concreto ai celiaci e ai loro nuclei familiari.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali per poi entrare nel vivo dei temi legati alla salute, alla nutrizione e alla sicurezza alimentare grazie a un ricco panel di relatori ed esperti del settore. Interverranno la dottoressa Letizia Saturni, nutrizionista e health coach, la dottoressa Romina Moretti, medico specialista in Medicina interna dell’ospedale di Macerata, il dottor Giulio Casciotti, presidente di Federfarma Macerata, e Luca Moroni, referente di Aic Marche per la provincia di Macerata.

L’iniziativa gode anche della collaborazione di Federfarma Macerata. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 3229117 (Luca).