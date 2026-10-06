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Volontari della Protezione civile in azione
Volontari della Protezione civile in azione

Volontari di Protezione civile ripuliscono argini fiume Potenza al ponte Sant’Antonio

in Cronaca 6 Ottobre 2026 373 Visite

Operazione di pulizia straordinaria lungo le sponde e gli argini del fiume Potenza, all’altezza di ponte Sant’Antonio, uno dei principali e più importanti ingressi alla città di San Severino. L’intervento è stato portato a termine con grande tempestività e dedizione dai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile coordinati da Dino Marinelli.

I volontari, con un’azione encomiabile, si sono calati direttamente fin dentro l’alveo del fiume per liberare le acque e le sponde da grossi tronchi, rami e materiale vario trasportato a valle dalla corrente nel corso del tempo. Per completare le operazioni in sicurezza e con la massima efficacia, le squadre operative hanno agito con il supporto di una pinza meccanica collegata al braccio di un camion, attrezzatura indispensabile per sollevare e rimuovere agevolmente il legname accumulato e le sterpaglie.

Per consentire l’esecuzione in totale sicurezza delle manovre e permettere agli operatori di lavorare agevolmente sulla carreggiata con l’ausilio dei mezzi meccanici, l’area di Ponte Sant’Antonio è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per la durata delle opere.

Presente sul posto per seguire da vicino l’andamento dei lavori e portare il ringraziamento a nome dell’intera Amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile, Jacopo Orlandani.

Sindaco e Amministrazione hanno espresso un sentito plauso all’iniziativa, sottolineando l’importanza vitale del lavoro svolto dai volontari della Protezione civile, un presidio costante di sicurezza, tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico a servizio dell’intera comunità.

 

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