Serralta: 0-0 con la Corridoniense, mercoledì semifinale di Coppa

Il secondo pari di fila in casa consente al Serralta di tornare a muovere la classifica. Termina a reti bianche la sfida contro la Corridoniense che si presentava al “Tullio Leonori” come avversario da prendere con le molle e con ambizioni da play off. Gialloblù attenti, concentrati, decisamente sul pezzo e capaci di fare una buona partita condita da trame pregevoli che hanno impensierito gli ospiti, anche se è mancato il guizzo decisivo e l’incisività sotto porta. Gara equilibrata e combattuta nella quale le due formazioni si sono equivalse non disdegnando di affrontarsi a viso aperto. Primo tempo piacevole e con le occasioni migliori; ripresa più spezzettata e con numerose palle inattive che, però, non hanno portato a nulla di rilevante. Bene Cardorani, ancora titolare fra i pali, nelle due circostanze nelle quali è stato chiamato in causa e molto bene Simonetti e Panzarani a centrocampo, reparto che in questa serata ha funzionato al meglio. Giudizio positivo, infine, per il direttore di gara sempre preciso e puntuale nelle decisioni. Da ricordare che la settimana entrante sarà importante per il Serralta, dato che mercoledì 17 novembre è in programma la semifinale di andata di Coppa Marche con la trasferta a Matelica contro il Fabiani (ore 21).

Giacomo Simonetti



La cronaca

Serralta alla ricerca di punti per migliorare la propria classifica e l’occasione è la sfida casalinga contro la Corridoniense. Ancora emergenza in casa gialloblù per via delle molte assenze. L’approccio dei ragazzi di Francescangeli sembra quello giusto, anche se il primo pericolo lo portano gli ospiti con Cardorani chiamato all’intervento. Il Serralta aumenta di rendimento e inizia a macinare bel gioco con trame veloci e ficcanti ed è Pelagalli ad avere un’ottima possibilità ma l’attaccante fallisce la mira. Uno scambio pregevole mette Bernabei davanti al portiere. L’interno destro del bomber è però impreciso e finisce largo. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, anche la ripresa inizia allo stesso modo anche se il Serralta prova ad accelerare e, in effetti, mette in difficoltà la Corridoniense costretta ad arretrare il baricentro. Arrivano angoli e punizioni in serie per i locali, ma di palle gol non c’è traccia. Molte azioni sembrano potenzialmente pericolose, ma al momento decisivo non si concretizzano. Nel finale giunge una chance per gli ospiti su calcio piazzato ma Cardorani è attento e pronto alla parata. In pratica il matchfinisce qua e la divisione della posta va bene ad entrambe le squadre che fanno un passettino in avanti in graduatoria. Prossimo turno di campionato sul campo della Lorese, prima però c’è da giocare in Coppa per una doppia sfida con in la finale.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Magarelli (30’ st Ciccotti), Baruni, Cruciani, Vissani, Panzarani, Pinkowski, Simonetti, Bernabei, Moretti (28’ st Prenga), Pelagalli (25’ st Valenti, 42’ st Cappellacci). A disp. Cambriani, Compagnucci, Lambertucci, Foe. All. Francescangeli.

RP