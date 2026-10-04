Volley: la Lube batte Cisterna 3-0 al PalaCiarapica di fronte a 600 spettatori

Si rinnova il feeling tra il PalaCiarapica di San Severino Marche e la Cucine Lube Civitanova con il terzo successo dei biancorossi in altrettanti match disputati nell’impianto settempedano a partire dal 2024. Nel pomeriggio di oggi, davanti a 600 tifosi festanti sugli spalti, i vicecampioni d’Italia hanno piegato Cisterna Volley in tre set (25-22, 25-22, 25-21) nella prima amichevole contro un team di SuperLega dopo cinque allenamenti congiunti con rivali di A2. Indicazioni positive per il collettivo di Giampaolo Medei, che ha contenuto avversari di tutto rispetto, tra cui lo schiacciatore Filippo Lanza e il compagno di reparto Noa Duflos-Rossi, giovane talento francese di proprietà della Lube ma in prestito al Club pontino allenato da Daniele Morato.

Unico in doppia cifra Alex Nikolov con 12 punti, autore di uno dei 5 ace complessivi messi a referto dalla Lube. In una serata in cui gli attacchi delle due squadre hanno funzionato a intermittenza, è stato avvincente il duello a muro, vinto dalla Lube (10-8) con tre block a testa per gli ispirati Howe e Klimes. Il miglior realizzatore dei pontini è stato il colombiano Martinez Palacios (8 punti), entrato durante il match.

Le formazioni

Civitanova, priva del febbricitante Alberto Polo, scende in campo con Simeon Nikolov al palleggio, Loeppky, Alex Nikolov e Bottolo schiacciatori, Howe e Klimes al centro, Balaso libero.

Cisterna schierata con Fanizza in cabina di regia e Magalini, Lanza e Duflos-Rossi ad attaccare, Mazzone e Tosti al centro, Federici libero.

La gara

In apertura Cisterna approfitta dell’approccio morbido dei biancorossi (6-11). Il team di Medei alza il livello sfruttando il servizio di Simeon Nikolov e mette a dura prova la ricezione laziale (12-12). Una volta ristabilito l’equilibrio, si procede a strappi. Il sorpasso biancorosso arriva sull’attacco out dei rivali (17-16), mentre Bottolo piazza un muro e Klimes firma l’ace del 19-16. Morato inserisce il colombiano Martinez Palacios, conosciuto a livello internazionale come “Amaranto”. Quest’ultimo lascia il segno con due prodezze (20-18). I cucinieri sono ordinati nel muro-difesa (24-20) e chiudono grazie alla battuta out di Cisterna (25-22). Con gli anttacchi poco incisivi, spiccano i 7 muri della Lube, di cui 3 firmati da Howe, 2 da Klimes e 2 da Bottolo.

Anche nel secondo set, con Amaranto subito dentro per i pontini e Gargiulo in campo per Klimes, è la Lube a inseguire (9-11). Un punto in palleggio di Loeppky e l’ace di Alex Nikolov valgono il pari (11-11), ma il canovaccio non cambia (14-16). Sulla serie al servizio di Howe arrivano il pari di Gargiulo e il mani out del sorpasso di Alex Nikolov (18-17). Si procede punto a punto, con i biancorossi che dosano gli attacchi, fino al mani out di Bottolo per il 21-19 e al muro di un applauditissimo Gargiulo per il +3 (22-19). Il set si chiude con la battuta out di Duflos-Rossi (25-22). A fare la differenza sono i 6 punti di Alex Nikolov, una ricezione solida e un attacco più concreto (62%).

Nel terzo set Medei dà spazio a Bisotto per Balaso e Kujundzic per Bottolo, mentre Klimes torna al centro al posto di Howe. A mettersi in evidenza in avvio è lo schiacciatore serbo al servizio (5-2). In campo c’è pure Gardini, la Lube regge e va sul 15-12 dopo la licenza poetica in attacco del palleggiatore Simeon Nikolov. Sul 15-13 entra Tonkonoh per Alex Nikolov e la Lube cambia modulo schierandosi con l’opposto ucraino come terminale offensivo. Gardini sale in cattedra in attacco e dai nove metri (17-14) spingendo Morato al time out. Sul 17-15 anche i pontini ruotano la squadra. Il buon lavoro in difesa di Cisterna è premiato dal mani out del 18-18. Sul 19-19 Zoppellari entra al posto di Simeon Nikolov. Due errori di Cisterna, in battuta e in attacco, rilanciano la Lube, che trova anche un muro con Klimes (23-20). I pontini sbagliano ancora (24-20) e cedono sull’errore al servizio di Lanza (25-21).

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley 3-0 (25-22, 25-22, 25-21)

CIVITANOVA: Nikolov S. 1, Gargiulo 4, Loeppky 8, Bisotto (L), Balaso (L), Gardini 2, Kujundzic 2, Nikolov A. 12, Zoppellari, Howe 6, Tonkonoh 2, Klimes 5, Bottolo 7. All. Medei

CISTERNA: Szabo, Magalini 7, Wrobel, Magliano, Barotto ne, Lanza 7, Fanizza 1, Pierri (L), Martinez Palacios 8, Mazzone 6, Duflos-Rossi 7, Tosti 3, Federici (L). All. Morato

Arbitri: Ubaldo Luciani e Martin Polenta.

Note: durata set 27’, 25’, 26’, totale: 1h 18’. Civitanova: errori al servizio 16, ace 5, muri 10, attacchi vincenti 41%, ricezioni 49% (16%). Cisterna: errori al servizio 16, ace 1, muri 8, attacchi vincenti 40%, ricezioni 47% (25%). Spettatori: 600.